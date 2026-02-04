miércoles 04 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    La Municipalidad de Zárate ofrece educación gratuita y presencial, con convenios con UBA, UTN, UN3F y UNC, beneficiando a más de 2400 estudiantes en 2025.

    4 de febrero de 2026 - 10:46
    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    La Voz
    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    La Voz
    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    La Voz

    El municipio de Zárate consolidó en 2025 una oferta carreras universitarias y terciarias que alcanzó a 2400 alumnos, divididos entre modalidades presenciales y virtuales. La iniciativa acerca carreras y diplomaturas a los estudiantes locales, evitando traslados y costos extras, con convenios con universidades nacionales y provinciales que avalan los títulos y cursos ofrecidos.

    Lee además
    Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1
    Como todos los años, el cuartel local de Bomberos Voluntarios lanzó la convocatoria para el ingreso de aspirantes al cuerpo activo.

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    Convenios con universidades nacionales y locales

    Zárate firmó acuerdos con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Este, la UN3F y la Universidad Nacional de Córdoba. Estos convenios permiten cursar desde el Ciclo Básico Común en cinco especialidades hasta diplomaturas técnicas y de gestión, combinando modalidades presenciales y virtuales adaptadas a distintos públicos.

    Oferta académica diversificada y accesible

    Los estudiantes pueden acceder a carreras de abogacía, ciencias médicas, psicología, ciencias económicas e ingeniería. Además, se ofrecen tecnicaturas en programación, logística y mecatrónica, cursos de idiomas, y diplomaturas en gestión deportiva, programación Backend, elaboración de cerveza artesanal y armado de motores, apuntando a mejorar habilidades laborales y técnicas en la comunidad.

    Educación municipal cercana y con salida laboral

    La Universidad Popular descentralizó su funcionamiento para acercar la educación a los barrios. La subsecretaria de Educación, Olga Garmendia, explicó que todas las ofertas se planifican tras relevamientos de demanda y buscan brindar rápida inserción laboral. Los interesados pueden informarse y anotarse en el perfil de Instagram de la Secretaría de Educación o en zarate.gob.ar/educacion.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    La Casa de la Provincia de Zárate, entre las más concurridas de Buenos Aires

    El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local

    Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Uber lanzó una convocatoria a quienes deseen sumarse para ofrecer el servicio en Pergamino.

    Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos
    AC/DC regresa a Argentina en marzo para el Power Up Tour, con tres fechas confirmadas en el Estadio River Plate (23, 27 y 31 de marzo) y entradas agotadas. video
    Cultura y espectáculos

    AC/DC, Bad Bunny y Laura Pausini: los conciertos imperdibles de 2026 en Argentina

    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    El Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

    Segunda opción para la gestión de residuos voluminosos domiciliarios