Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio. La Voz 2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio. La Voz 2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio. La Voz

El municipio de Zárate consolidó en 2025 una oferta carreras universitarias y terciarias que alcanzó a 2400 alumnos, divididos entre modalidades presenciales y virtuales. La iniciativa acerca carreras y diplomaturas a los estudiantes locales, evitando traslados y costos extras, con convenios con universidades nacionales y provinciales que avalan los títulos y cursos ofrecidos.

Convenios con universidades nacionales y locales Zárate firmó acuerdos con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Este, la UN3F y la Universidad Nacional de Córdoba. Estos convenios permiten cursar desde el Ciclo Básico Común en cinco especialidades hasta diplomaturas técnicas y de gestión, combinando modalidades presenciales y virtuales adaptadas a distintos públicos.

Oferta académica diversificada y accesible Los estudiantes pueden acceder a carreras de abogacía, ciencias médicas, psicología, ciencias económicas e ingeniería. Además, se ofrecen tecnicaturas en programación, logística y mecatrónica, cursos de idiomas, y diplomaturas en gestión deportiva, programación Backend, elaboración de cerveza artesanal y armado de motores, apuntando a mejorar habilidades laborales y técnicas en la comunidad.

Educación municipal cercana y con salida laboral La Universidad Popular descentralizó su funcionamiento para acercar la educación a los barrios. La subsecretaria de Educación, Olga Garmendia, explicó que todas las ofertas se planifican tras relevamientos de demanda y buscan brindar rápida inserción laboral. Los interesados pueden informarse y anotarse en el perfil de Instagram de la Secretaría de Educación o en zarate.gob.ar/educacion.

Compartí esta nota en redes sociales:





