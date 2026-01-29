jueves 29 de enero de 2026
    • El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025

    El reconocimiento en Zárate destacó el crecimiento del handball regional durante 2025 y el rol clave de la U.R.P.HAN. en la organización.

    29 de enero de 2026 - 17:01
    Enlace Crítico

    En un acto que puso en valor el desarrollo del deporte local, el Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate reconoció a la Unión del Handball del Río Paraná por su sobresaliente gestión durante 2025, año en el que la disciplina logró mayor presencia, competitividad y proyección en el calendario oficial.

    Reconocimiento al crecimiento del handball regional

    La distinción fue entregada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate (CPDZ), institución que desde hace años acompaña y difunde el crecimiento de las distintas disciplinas deportivas de la ciudad y la región. Durante 2025, la U.R.P.HAN. se consolidó como un actor clave en la organización y promoción del handball, logrando integrar a clubes locales en competencias provinciales y nacionales.

    El avance sostenido de la actividad no solo se reflejó en los resultados deportivos, sino también en la ampliación de la base de jugadores, entrenadores y árbitros, fortaleciendo una estructura que permite pensar en un desarrollo a largo plazo del handball en la ribera del Paraná.

    Autoridades presentes y el rol de la prensa deportiva

    La ceremonia contó con la presencia del presidente del CPDZ, Mariano Ferrari, acompañado por los directivos y periodistas Jorge Barreiro, Eloy Murphy y Oscar Bua. En representación de la U.R.P.HAN., el Profesor Miguel Vargas fue quien recibió el reconocimiento, destacando la importancia del acompañamiento de los medios de comunicación para dar visibilidad al trabajo que se realiza dentro y fuera de la cancha.

    Durante el encuentro se realizó un intercambio de obsequios institucionales y se subrayó el valor de la prensa deportiva como aliada estratégica para consolidar proyectos, atraer nuevos participantes y generar mayor interés de la comunidad en el handball local.

    Beach Handball y un torneo clave en octubre

    Más allá del reconocimiento, la reunión sirvió para proyectar nuevas acciones conjuntas. Se confirmó que en el mes de octubre se desarrollará un importante Torneo de Beach Handball en el Paraje Ortiz, evento que buscará convocar a equipos de distintos puntos de la provincia.

    La competencia tendrá un atractivo especial, ya que estará en juego el trofeo “Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate”, reforzando el vínculo entre el periodismo deportivo y el crecimiento de las disciplinas emergentes. Con esta iniciativa, la U.R.P.HAN. reafirma su liderazgo organizativo, mientras que el CPDZ continúa impulsando y visibilizando el deporte zarateño.

