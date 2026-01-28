Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio

Al cierre del primer mes del año, el Registro Civil de las Personas dio a conocer el balance estadístico correspondiente a 2025 en la Provincia de Buenos Aires . En Zárate , los datos reflejan 730 nacimientos, una mayor cantidad de matrimonios frente a uniones convivenciales y un total de 889 defunciones.

Según el informe oficial, durante 2025 se registraron en Zárate un total de 730 nacimientos. Del total, 350 correspondieron a mujeres y 380 a varones, una diferencia leve pero sostenida respecto de años anteriores.

Estos números también permitieron que el distrito aporte al ranking provincial de nombres más utilizados. Olivia encabezó la lista general, seguida por Mateo. En los puestos siguientes se ubicaron Enzo, Liam y Noah, todos nombres que mantienen una fuerte tendencia en la provincia de Buenos Aires.

La estadística confirma un patrón que se repite en varios municipios bonaerenses, con una preferencia marcada por nombres cortos y de origen internacional.

Matrimonios en alza y febrero como mes récord

En cuanto a los matrimonios, Zárate contabilizó 396 durante el último año. De ese total, ocho fueron celebrados entre dos mujeres y tres entre dos hombres, reflejando una presencia sostenida de matrimonios igualitarios dentro del distrito.

El mes de febrero se destacó especialmente como el período con mayor cantidad de casamientos. Durante el denominado “mes de los enamorados” se registraron 66 ceremonias, convirtiéndose en el pico anual según los datos del Registro Civil.

Las cifras muestran que, pese a la aparición de nuevas figuras legales, el matrimonio continúa siendo una opción predominante entre las parejas zarateñas.

Uniones convivenciales y balance de defunciones

Las uniones convivenciales, reguladas por el Código Civil y Comercial desde la reforma de 2015, también tuvieron una presencia significativa. Durante 2025 se registraron 364 uniones convivenciales en Zárate, un promedio cercano a una por día.

Estas uniones, que no generan comunidad de bienes ni derechos sucesorios automáticos, sí establecen obligaciones vinculadas a la asistencia y la vivienda. Del total registrado, dos correspondieron a uniones entre hombres y otras dos entre mujeres.

Finalmente, el informe detalló 889 defunciones en el distrito. De ellas, 413 fueron mujeres y 476 hombres, cerrando un balance demográfico que permite analizar la evolución poblacional de Zárate y su dinámica social durante el último año.