miércoles 28 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio

    El Registro Civil difundió cifras oficiales del último año: nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales y defunciones en Zárate.

    28 de enero de 2026 - 10:15
    Balance demográfico en Zárate, 730 nacimientos, 396 matrimonios y 889 defunciones

    Balance demográfico en Zárate, 730 nacimientos, 396 matrimonios y 889 defunciones

    La Voz

    Al cierre del primer mes del año, el Registro Civil de las Personas dio a conocer el balance estadístico correspondiente a 2025 en la Provincia de Buenos Aires. En Zárate, los datos reflejan 730 nacimientos, una mayor cantidad de matrimonios frente a uniones convivenciales y un total de 889 defunciones.

    Lee además
    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos
    El principal sospechoso por el asesinato de Leonel Martínez fue capturado tras pasar 12 horas prófugo.

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    Nacimientos en Zárate: cifras y nombres más elegidos

    Según el informe oficial, durante 2025 se registraron en Zárate un total de 730 nacimientos. Del total, 350 correspondieron a mujeres y 380 a varones, una diferencia leve pero sostenida respecto de años anteriores.

    Estos números también permitieron que el distrito aporte al ranking provincial de nombres más utilizados. Olivia encabezó la lista general, seguida por Mateo. En los puestos siguientes se ubicaron Enzo, Liam y Noah, todos nombres que mantienen una fuerte tendencia en la provincia de Buenos Aires.

    La estadística confirma un patrón que se repite en varios municipios bonaerenses, con una preferencia marcada por nombres cortos y de origen internacional.

    Matrimonios en alza y febrero como mes récord

    En cuanto a los matrimonios, Zárate contabilizó 396 durante el último año. De ese total, ocho fueron celebrados entre dos mujeres y tres entre dos hombres, reflejando una presencia sostenida de matrimonios igualitarios dentro del distrito.

    El mes de febrero se destacó especialmente como el período con mayor cantidad de casamientos. Durante el denominado “mes de los enamorados” se registraron 66 ceremonias, convirtiéndose en el pico anual según los datos del Registro Civil.

    Las cifras muestran que, pese a la aparición de nuevas figuras legales, el matrimonio continúa siendo una opción predominante entre las parejas zarateñas.

    Uniones convivenciales y balance de defunciones

    Las uniones convivenciales, reguladas por el Código Civil y Comercial desde la reforma de 2015, también tuvieron una presencia significativa. Durante 2025 se registraron 364 uniones convivenciales en Zárate, un promedio cercano a una por día.

    Estas uniones, que no generan comunidad de bienes ni derechos sucesorios automáticos, sí establecen obligaciones vinculadas a la asistencia y la vivienda. Del total registrado, dos correspondieron a uniones entre hombres y otras dos entre mujeres.

    Finalmente, el informe detalló 889 defunciones en el distrito. De ellas, 413 fueron mujeres y 476 hombres, cerrando un balance demográfico que permite analizar la evolución poblacional de Zárate y su dinámica social durante el último año.

    Temas
    Seguí leyendo

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El esquema de pagos a empleados estatales, se iniciará este viernes y se extenderá hasta el  6 de febrero.

    La Provincia confirmó el cronograma de pagos a empleados estatales con el aumento del 4,5%
    Mantenimiento de desagües pluviales y limpieza de las orillas del Arroyo Pergamino, son las tareas que está llevando adelante la Secretaría de Servicios Públicos para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa.

    Arroyo Pergamino: Servicios Públicos de Pergamino lleva adelante mantenimiento y limpieza

    Rescate Equino San Nicolás inició trabajos de mejora en una casita destinada a la recuperación de caballos rescatados y lanzó un pedido solidario a la comunidad para reunir materiales en desuso que permitan acondicionar el lugar.

    Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos

    Ventajas de un programa de socios afiliados

    Ventajas de un programa de socios afiliados

    Simón Fiorito firmó su contrato y es la nueva incorporación de Douglas Haig en este mercado de pases del Federal A 2026.

    Simón Fiorito firmó su contrato y se sumó a Douglas para el Torneo Federal A