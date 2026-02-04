Detuvieron a un sospechoso y secuestraron un auto y una pistola tras un asalto en un barrio cerrado

Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal. LA OPINION

Un importante despliegue policial y judicial se llevó adelante en la tarde de este miércoles en Pergamino y culminó con la detención de un sospechoso, el secuestro de un automóvil robado y el hallazgo de un arma de fuego, en el marco de la investigación por el reciente asalto sufrido por un matrimonio en un barrio cerrado ubicado sobre la ruta nacional 8.

El procedimiento central tuvo lugar en la intersección de San Juan y Lorenzo Moreno, donde efectivos de la DDI Pergamino, junto al fiscal Germán Guidi, el ayudante fiscal Darío Cid y el instructor judicial Federico Giosa, todos pertenecientes a la UFI y J Nº 2, interceptaron el paso de un Peugeot 308 de color oscuro. El conductor del rodado fue detenido por orden judicial, en el marco de una causa que avanza con rapidez.

Lo detuvieron en un operativo de amplio despliegue de móviles policiales Para garantizar el éxito del operativo y evitar riesgos, se dispuso un cordón de seguridad con la participación del Comando de Patrulla y de móviles y personal municipal de Tránsito, que colaboraron activamente en el ordenamiento del tránsito y la cobertura del área. Fueron los uniformados del Comando quienes bloquearon la circulación del vehículo, cruzando una camioneta Ford Ranger ploteada como móvil policial, lo que permitió reducir al sospechoso sin que opusiera resistencia.

Seguimiento del sospechoso De acuerdo con fuentes del caso, el procedimiento fue el resultado de un seguimiento previo y discreto realizado por el grupo de operaciones de la DDI Pergamino, que se encontraba bajo la coordinación del comisario mayor Pablo Callejas. Los investigadores aguardaron el momento oportuno y las condiciones de seguridad adecuadas para concretar una maniobra rápida y efectiva, neutralizando al imputado en una sola acción y sin darle margen para intentar escapar o eludir a los efectivos.

Tras la detención, el operativo se trasladó a un inmueble ubicado en Joaquín Menéndez al 600, donde funciona un lavadero de vehículos. En ese lugar, la Policía y la Fiscalía lograron secuestrar un automóvil que podría haber sido utilizado en el atraco, así como una pistola, elemento considerado de relevancia para el avance de la investigación penal. El fiscal Germán Guidi destacó el resultado del procedimiento y valoró de manera positiva el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas policiales y el equipo judicial, subrayando que las evidencias recolectadas fortalecen la causa y permiten avanzar en el esclarecimiento del violento episodio ocurrido en el barrio cerrado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se analizan las pruebas secuestradas y se avanza en la imputación formal del detenido.

