lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    El sospechoso fue arrestado en Zárate tras 12 horas prófugo. Investigan antecedentes de violencia, la mecánica del ataque y las responsabilidades penales.

    26 de enero de 2026 - 13:49
    El principal sospechoso por el asesinato de Leonel Martínez fue capturado tras pasar 12 horas prófugo.

    El principal sospechoso por el asesinato de Leonel Martínez fue capturado tras pasar 12 horas prófugo.

    TN

    A casi 48 horas del crimen de Leonel Martínez en una estación de servicio de Zárate, la investigación dio un paso decisivo con la detención de Alexis Damián Lumbrera, señalado como autor del ataque ocurrido a plena luz del día y frente a testigos, tras una discusión violenta.

    Lee además
    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido
    La intervención municipal se concretó tras múltiples actuaciones vinculadas a riñas, incidentes violentos y alteraciones del orden que se produjeron de manera reiterada en la puerta del establecimiento, sobre la vereda y en las inmediaciones del local.

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    Detención de Alexis Lumbrera tras 12 horas de fuga en Zárate

    La captura se concretó este lunes por la mañana en el barrio Saavedra, a pocos metros del lugar del hecho. El operativo estuvo a cargo de la DDI Zárate-Campana, que logró ubicar al sospechoso y trasladarlo a la Comisaría 1ª, donde quedó alojado a disposición de la UFI N°8, conducida por la fiscal María Molinari.

    Antecedentes de violencia y vínculo con la víctima

    Según trascendió en el marco de la causa, Lumbrera —actual pareja de la exnovia de la víctima— tendría antecedentes vinculados a hechos de violencia de género. Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, fue asesinado frente a su hija, que el día anterior había cumplido años, un dato que profundizó la conmoción social.

    Avanza la investigación por el homicidio de Leonel Martínez

    La detención representa un primer avance, pero la causa continúa abierta. La fiscalía busca determinar con precisión la mecánica del ataque, el origen del arma utilizada y las eventuales responsabilidades penales de otras personas involucradas. En declaraciones a TN, la madre de la víctima aseguró que su hijo había sido amenazado previamente y pidió que todos los responsables sean juzgados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor
    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica