Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

El principal sospechoso por el asesinato de Leonel Martínez fue capturado tras pasar 12 horas prófugo. TN

A casi 48 horas del crimen de Leonel Martínez en una estación de servicio de Zárate, la investigación dio un paso decisivo con la detención de Alexis Damián Lumbrera, señalado como autor del ataque ocurrido a plena luz del día y frente a testigos, tras una discusión violenta.

Detención de Alexis Lumbrera tras 12 horas de fuga en Zárate La captura se concretó este lunes por la mañana en el barrio Saavedra, a pocos metros del lugar del hecho. El operativo estuvo a cargo de la DDI Zárate-Campana, que logró ubicar al sospechoso y trasladarlo a la Comisaría 1ª, donde quedó alojado a disposición de la UFI N°8, conducida por la fiscal María Molinari.

Antecedentes de violencia y vínculo con la víctima Según trascendió en el marco de la causa, Lumbrera —actual pareja de la exnovia de la víctima— tendría antecedentes vinculados a hechos de violencia de género. Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, fue asesinado frente a su hija, que el día anterior había cumplido años, un dato que profundizó la conmoción social.

Avanza la investigación por el homicidio de Leonel Martínez La detención representa un primer avance, pero la causa continúa abierta. La fiscalía busca determinar con precisión la mecánica del ataque, el origen del arma utilizada y las eventuales responsabilidades penales de otras personas involucradas. En declaraciones a TN, la madre de la víctima aseguró que su hijo había sido amenazado previamente y pidió que todos los responsables sean juzgados.

