Gobernador Castro: Se confirmó la grilla definitiva de la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

La organización de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción confirmó la programación oficial de su 26° edición, que tendrá lugar este sábado 7 de febrero en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro , partido de San Pedro . El evento promete ser un gran espectáculo , además habrá música , propuestas gastronómicas y actividades vinculadas al sector productivo local.

El cronograma de espectáculos contará con una destacada cartelera artística encabezada por Los Moros, Miguel Ángel y Lautaro Obispo, quienes serán los principales protagonistas del escenario mayor. A ellos se sumarán bandas y artistas locales que aportarán diversidad musical a lo largo de la noche, reforzando el carácter popular y regional del evento.

Las presentaciones se desarrollarán en el campo de deportes del Club Agricultores, con apertura de puertas prevista para las 19 horas. Desde la organización remarcaron que la entrada será libre y gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso de vecinos y visitantes a una de las fiestas más representativas del calendario cultural de la región.

Además de los espectáculos en vivo, la programación incluye momentos clave como el anuncio de los ganadores del Certamen del Durazno, una instancia que busca destacar la calidad de la producción frutícola bonaerense. También se llevará a cabo la elección de los nuevos embajadores de la fiesta, quienes representarán al evento durante el próximo año.

Estas actividades apuntan a visibilizar el trabajo de los productores locales y a reforzar la identidad productiva de Gobernador Castro, consolidando a la fiesta como un espacio de encuentro entre la cultura, el turismo y el desarrollo regional.

Patio gastronómico, feria de artesanos y recomendaciones

El predio contará con un patio gastronómico con propuestas variadas y una feria de artesanos, pensadas para complementar la experiencia de quienes asistan a la celebración. Desde el municipio y la comisión organizadora señalaron que se permitirá el ingreso con reposeras y equipos de mate para disfrutar cómodamente de los espectáculos.

No obstante, recordaron que está prohibido el ingreso con conservadoras al recinto deportivo, una medida que apunta a garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del evento. La 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción se perfila así como una jornada de celebración popular, identidad local y reconocimiento al trabajo del sector frutícola.