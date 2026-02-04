miércoles 04 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Gobernador Castro: Se confirmó la grilla definitiva de la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

    Este sábado 7 de febrero en Gobernador Castro, con entrada libre, shows en vivo, elección de embajadores.

    4 de febrero de 2026 - 18:13
    La organización de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción ratificó la programación oficial para su vigésima sexta edición, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro.

    La organización de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción ratificó la programación oficial para su vigésima sexta edición, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro.

    Archivo Canal Web

    La organización de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción confirmó la programación oficial de su 26° edición, que tendrá lugar este sábado 7 de febrero en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro, partido de San Pedro. El evento promete ser un gran espectáculo, además habrá música, propuestas gastronómicas y actividades vinculadas al sector productivo local.

    Lee además
    Belgrano visitará hoy desde las 21.00 a Agricultores de Gobernador Castro por la zona 2 del torneo de la Federación Norte de la provincia de Buenos Aires.

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro
    La tercera fecha de la Copa Federación se disputará este fin de semana, certamen que reúne a equipos de distintas ligas del fútbol bonaerense y que continúa avanzando.

    San Nicolás: Se juega la tercera fecha de la Copa Federación con protagonismo nicoleño

    Grilla artística confirmada para la Fiesta del Durazno

    El cronograma de espectáculos contará con una destacada cartelera artística encabezada por Los Moros, Miguel Ángel y Lautaro Obispo, quienes serán los principales protagonistas del escenario mayor. A ellos se sumarán bandas y artistas locales que aportarán diversidad musical a lo largo de la noche, reforzando el carácter popular y regional del evento.

    Las presentaciones se desarrollarán en el campo de deportes del Club Agricultores, con apertura de puertas prevista para las 19 horas. Desde la organización remarcaron que la entrada será libre y gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso de vecinos y visitantes a una de las fiestas más representativas del calendario cultural de la región.

    Actividades centrales y reconocimiento a la producción local

    Además de los espectáculos en vivo, la programación incluye momentos clave como el anuncio de los ganadores del Certamen del Durazno, una instancia que busca destacar la calidad de la producción frutícola bonaerense. También se llevará a cabo la elección de los nuevos embajadores de la fiesta, quienes representarán al evento durante el próximo año.

    Estas actividades apuntan a visibilizar el trabajo de los productores locales y a reforzar la identidad productiva de Gobernador Castro, consolidando a la fiesta como un espacio de encuentro entre la cultura, el turismo y el desarrollo regional.

    Patio gastronómico, feria de artesanos y recomendaciones

    El predio contará con un patio gastronómico con propuestas variadas y una feria de artesanos, pensadas para complementar la experiencia de quienes asistan a la celebración. Desde el municipio y la comisión organizadora señalaron que se permitirá el ingreso con reposeras y equipos de mate para disfrutar cómodamente de los espectáculos.

    No obstante, recordaron que está prohibido el ingreso con conservadoras al recinto deportivo, una medida que apunta a garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del evento. La 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción se perfila así como una jornada de celebración popular, identidad local y reconocimiento al trabajo del sector frutícola.

    Temas
    Seguí leyendo

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro

    San Nicolás: Se juega la tercera fecha de la Copa Federación con protagonismo nicoleño

    San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

    Ramallo será la primera sede del Campeonato Regional de Rally 2026

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    Agustín Fantili de San Pedro y la consagración de los Campedrinos en Cosquín 2026

    Finalizó en Ramallo el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 con más de 600 participantes

    Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense

    Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Se oficializó la fecha del Campeonato Regional de Rally en Ramallo y de esta manera quedó confirmado el calendario 2026 de esta competencia. 

    Ramallo será la primera sede del Campeonato Regional de Rally 2026

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la tarde de este miércoles terminaron dos sujetos detenidos y varios domicilios allanados, entre ellos un lavadero donde secuestraron un automóvil Volkswagen Vento con pedido de secuestro de Mar del Plata y con una posible participación en el robo a un matrimonio.

    Dos detenidos, un par de autos secuestrados y una pistola en un lavadero de vehículos de barrio Trocha

    Por Alfonso Godoy
    Las bandas enfrentadas tenían intenciones de matar a sus rivales.

    "Dale, nos van a tener que matar": tres heridos tras un tiroteo entre grupos rivales en Pergamino

    La banda nicoleña Rompe el After se presentará este fin de semana en Pasión de Sábado, el ciclo emblemático de la movida tropical que se emite por América TV los sábados de 13:00 a 20:00.

    Rompe el After, la joya de San Nicolás lleva su música a "Pasión de Sábado"

    El piloto zarateño Gabriel De Lucca ya se encuentra rumbo a Estados Unidos para afrontar una nueva presentación internacional dentro del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, uno de los certámenes invernales más exigentes del calendario norteamericano.

    Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal.

    Detuvieron a un sospechoso y secuestraron un auto y una pistola tras un asalto en un barrio cerrado