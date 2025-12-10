miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito

    Tras los episodios de demoliciones previos a las elecciones, en Zárate, el Concejo Deliberante y el municipio acordaron un plan para urbanizar El Golfito.

    10 de diciembre de 2025 - 11:09
    El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

    El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

    La Voz

    Luego de las demoliciones realizadas por el municipio en construcciones del barrio El Golfito, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo avanzaron en un acuerdo para ordenar la situación dominial del lugar. La medida busca brindar previsibilidad a las familias afectadas y establecer un marco de regularización progresiva.

    Lee además
    Esta mañana, autoridades de la Jefatura de Asesores del Gobernador —organismo del cual dependen las Casas de la Provincia— estuvieron en nuestro distrito para poner oficialmente en funciones al nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia Zárate, Tomás Barletta.

    Zárate: Tomás Barletta asumió como nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia
    Ramallo avanza en la ampliación del Paseo Viva el Río

    Ramallo avanza con nuevas obras en la costa y apuesta al turismo para la próxima temporada

    Regularización dominial del barrio El Golfito en Ramallo

    El conflicto se originó cuando maquinarias municipales demolieron viviendas al considerar que estaban construidas sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional. Tras ello, los vecinos se acercaron al Concejo Deliberante para manifestar su voluntad de pago y regularización, y solicitaron ser escuchados por las distintas fuerzas políticas.

    Los concejales recibieron un proyecto del Ejecutivo que declara el área de utilidad pública y sujeta a expropiación, lo que permitió dar inicio a un tratamiento formal del expediente en comisiones.

    Plan de pagos y acompañamiento a los damnificados

    Como resultado del diálogo, se acordó un plan de hasta 120 cuotas para las personas que no cuentan con documentación que respalde su ocupación. Además, se incluyó a quienes resultaron perjudicados por los daños ocasionados durante las demoliciones.

    El organismo municipal ENDEZA fue considerado como posible herramienta para otorgar líneas de crédito que faciliten la regularización dominial.

    Urbanización y seguridad jurídica para los vecinos

    Los bloques políticos coincidieron en la necesidad de brindar seguridad habitacional a las familias del barrio. El proyecto aprobado contempla un proceso de urbanización que incluye apertura de calles, iluminación y generación de espacios públicos.

    El objetivo final es que los vecinos puedan avanzar hacia la obtención de títulos de propiedad, en un esquema progresivo y consensuado entre el municipio, el Concejo Deliberante y los propios habitantes del barrio.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Tomás Barletta asumió como nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia

    Ramallo avanza con nuevas obras en la costa y apuesta al turismo para la próxima temporada

    JxC-Hechos reafirma identidad, el peronismo es primera minoría y LLA se consolida

    Pergamino endurece los controles de tránsito y habilita allanamientos para las faltas graves

    San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    El Concejo Deliberante renovó 10 bancas y definió nuevas autoridades

    San Nicolás: Luchelli fue ratificado como presidente del Concejo en una votación dividida y polémica

    Concejo Deliberante: los nuevos concejales tomarán juramento este viernes

    Zárate: Concejales recibieron a vecinos tras polémico desalojo en la rotonda de acceso a la ciudad

    San Pedro: Jornada formativa reunió a estudiantes universitarios en una experiencia educativa

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El plantel de Argentino festejando el tricampeonato de la APB junto a sus hinchas.

    Argentino barrió a Comu y alcanzó el tricampeonato

    Por Fernando Bongiovanni
    El recambio del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar abre la puerta para que el gobierno de Mauro Poletti impulse cambios en el gabinete municipal.

    Ramallo: Poletti avanza con un nuevo gabinete en medio de deudas, críticas y presión vecinal

    El hacker sampedrino Mauro Eldritch, un destacado investigador especializado en amenazas cibernéticas y director de BCA LTD, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito

    San Pedro: Mauro Eldritch desbarata sofisticado esquema de ciberdelincuentes norcoreana

    El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

    Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito

    Tras la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la semana pasada, el Gobierno local y los sindicatos municipales se reunirán este miércoles al mediodía para mantener el diálogo abierto

    San Pedro: Paritaria municipal, reunión con sindicatos y pocas chances de mejorar el aumento del 10%