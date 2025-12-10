Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito

El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

Luego de las demoliciones realizadas por el municipio en construcciones del barrio El Golfito, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo avanzaron en un acuerdo para ordenar la situación dominial del lugar. La medida busca brindar previsibilidad a las familias afectadas y establecer un marco de regularización progresiva.

El conflicto se originó cuando maquinarias municipales demolieron viviendas al considerar que estaban construidas sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional. Tras ello, los vecinos se acercaron al Concejo Deliberante para manifestar su voluntad de pago y regularización, y solicitaron ser escuchados por las distintas fuerzas políticas.

Los concejales recibieron un proyecto del Ejecutivo que declara el área de utilidad pública y sujeta a expropiación, lo que permitió dar inicio a un tratamiento formal del expediente en comisiones.

Como resultado del diálogo, se acordó un plan de hasta 120 cuotas para las personas que no cuentan con documentación que respalde su ocupación. Además, se incluyó a quienes resultaron perjudicados por los daños ocasionados durante las demoliciones.

El organismo municipal ENDEZA fue considerado como posible herramienta para otorgar líneas de crédito que faciliten la regularización dominial.

Urbanización y seguridad jurídica para los vecinos

Los bloques políticos coincidieron en la necesidad de brindar seguridad habitacional a las familias del barrio. El proyecto aprobado contempla un proceso de urbanización que incluye apertura de calles, iluminación y generación de espacios públicos.

El objetivo final es que los vecinos puedan avanzar hacia la obtención de títulos de propiedad, en un esquema progresivo y consensuado entre el municipio, el Concejo Deliberante y los propios habitantes del barrio.