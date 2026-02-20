San Nicolás: Libertarios se dividen en dos bloques dentro del Concejo Deliberante

De cara al venidero 117º periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que se iniciará formalmente el próximo 1º de marzo (aunque con ceremonia programada para el jueves 5), la distribución política en el recinto Soberanía va tomando forma, luego de que en diciembre pasado quedaran en el aire algunas cuestiones formales.

El espacio libertario tendrá representación dividida en el Concejo Deliberante de San Nicolás durante el nuevo período legislativo. Cuatro concejales alineados con el gobierno nacional funcionarán en dos bloques separados, formalizando una ruptura política que se había anticipado en los últimos meses por desacuerdos internos y disputas de conducción.

De cara al inicio del 117º período de sesiones ordinarias, previsto para marzo, la conformación política del Concejo Deliberante comenzó a definirse con una novedad central: los concejales libertarios no compartirán un mismo bloque parlamentario.

Federico Chouhy y Mariana Aseff presentaron una nota ante la presidencia del cuerpo solicitando la creación del bloque “Alianza La Libertad Avanza”, espacio que tendrá a Aseff como presidenta. Ambos ediles habían sido electos en las legislativas bonaerenses de 2025 bajo ese sello electoral.

La decisión implica que funcionarán de manera independiente del bloque “La Libertad Avanza”, integrado desde 2023 por los concejales Lucas Lucero y Maciel Deatriz.

Diferencias políticas que venían desde la campaña electoral

Si bien los cuatro concejales mantienen alineamiento político con el presidente Javier Milei, las diferencias responden a construcciones locales distintas dentro del espacio libertario.

Chouhy y Aseff provienen del armado vecinalista Primero San Nicolás, que en su momento tuvo como referente a Danilo Petroni. Las tensiones se profundizaron durante el cierre de listas de 2025, cuando la definición de candidaturas generó fuertes desacuerdos entre ambos sectores.

En aquel proceso, el control del armado electoral quedó en manos del sector encabezado por Chouhy, situación que provocó cuestionamientos públicos por parte del grupo que había llegado al Concejo en 2023.

Impacto político y antecedentes de la interna libertaria

La división en el Concejo no constituye el primer efecto institucional de la interna. Tras las elecciones legislativas, también se registraron cambios en cargos nacionales con presencia territorial.

Uno de los movimientos más relevantes fue la designación de Félix Suárez al frente de la Región Bonaerense V de la ANSES, función que anteriormente desempeñaba el concejal Lucero. El nombramiento fue interpretado en el ámbito político local como una señal del reacomodamiento interno dentro del espacio libertario.

Con este nuevo esquema, el Concejo Deliberante iniciará el período ordinario con dos bloques que comparten afinidad ideológica pero que responderán a estrategias políticas diferenciadas, anticipando un escenario legislativo con dinámicas propias dentro del mismo universo libertario.