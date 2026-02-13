viernes 13 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Santiago Passaglia abre el 117° período de sesiones del Concejo Deliberante

    El intendente de San Nicolás encabezará la apertura de sesiones ordinarias tras tres meses sin actividad en el recinto y con incógnitas en la oposición.

    13 de febrero de 2026 - 09:35
    El jueves 5 de marzo, a partir de las 7:30, se pondrá en marcha la ceremonia de apertura del 117º período de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, acto institucional que será presidido -por tercera vez- por el intendente Santiago Passaglia.

    El Norte

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, encabezará el próximo jueves 5 de marzo la apertura del 117° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, marcando el reinicio formal de la actividad legislativa local luego de tres meses sin reuniones en el recinto del Palacio Legislativo.

    Apertura de sesiones 2026 en San Nicolás: acto institucional clave

    La ceremonia comenzará a las 7:30 en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás y estará presidida, por tercera vez consecutiva, por el intendente Santiago Passaglia.

    El acto marca el inicio formal del trabajo en comisiones y la fijación del calendario anual de sesiones. Además, representa una instancia política central, ya que el jefe comunal brindará su mensaje ante los concejales oficialistas y de la oposición, con un balance de gestión y proyecciones para 2026.

    La última sesión había tenido lugar el 5 de diciembre, cuando se realizó la sesión preparatoria para la asunción de los diez concejales electos en los comicios legislativos provinciales del 7 de septiembre. Desde entonces, no hubo actividad en el recinto ubicado en la intersección de Sarmiento y Lavalle.

    Cómo quedó conformado el Concejo Deliberante tras las elecciones

    Tras la renovación parcial del cuerpo, el oficialismo alineado con el gobierno municipal cuenta con diez de las veinte bancas, reunidas en el bloque Hechos.

    En tanto, la oposición aún no terminó de definir su esquema interno. En el sector peronista, resta confirmar si los concejales electos en 2023 por Unión por la Patria y los que ingresaron en 2025 por Fuerza Patria conformarán un interbloque o un espacio unificado. De concretarse, sumarían seis bancas.

    Una situación similar atraviesan los libertarios, donde todavía no está definido si funcionarán como un único bloque o en espacios diferenciados según el año de elección.

    Expectativa política por el mensaje de Passaglia

    La apertura de sesiones ordinarias es uno de los hitos políticos más relevantes del calendario institucional. Además del discurso del intendente, también suelen tomar la palabra el presidente del cuerpo, Daniel Luchelli, y los titulares de cada bloque.

    En este contexto, las horas previas al acto podrían resultar decisivas para terminar de ordenar la arquitectura política interna del Concejo. Las definiciones sobre la conformación de bloques no solo impactarán en la dinámica legislativa, sino también en el equilibrio de fuerzas durante un año que se anticipa de fuerte debate político en San Nicolás.

