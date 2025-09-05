Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate

viernes 05 de septiembre de 2025
    Cursos gratuitos en Zárate sobre género y cuidados. Comienzan el 8 de septiembre. Inscripción online hasta el 7. Modalidad virtual y asincrónica.

    5 de septiembre de 2025 - 09:41
    El Ministerio de las Mujeres y Diversidad bonaerense abrió inscripciones para dos capacitaciones virtuales que fortalecen el liderazgo sindical femenino y promueven la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Inician el 8 de septiembre y la inscripción es gratuita.

    Formación con impacto: género, sindicalismo y cuidado

    La sede local de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate anunció la apertura de inscripciones para dos cursos gratuitos organizados por el Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Las capacitaciones, orientadas a referentes sindicales y personal estatal, comenzarán el 8 de septiembre y se dictarán en modalidad asincrónica a través del Campus Virtual.

    Estas propuestas de formación se inscriben en la estrategia de transversalización de la perspectiva de género que lleva adelante la provincia, con el objetivo de promover transformaciones estructurales en los ámbitos laborales y de gestión pública.

    Liderazgo sindical con perspectiva de género

    La primera propuesta es la cuarta edición del curso “Lideresas: Profundización para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Sindicatos”, dirigida a personas que integran organizaciones gremiales o sindicales en territorio bonaerense.

    El curso tiene como meta fortalecer el liderazgo femenino y potenciar herramientas de intervención para incorporar la perspectiva de género en los espacios laborales. También busca consolidar redes de mujeres sindicalistas que promuevan agendas transformadoras dentro de sus ámbitos de representación.

    Políticas de cuidado con enfoque de corresponsabilidad

    La segunda capacitación se titula “Transversalización de la perspectiva de cuidados en Organismos de la Administración Pública Provincial” y está orientada a personal de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.

    El curso propone analizar el modelo de cuidados actual, problematizar la distribución desigual de estas tareas, y brindar herramientas conceptuales y metodológicas para repensar las políticas públicas desde una mirada de corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias.

    Inscripciones abiertas hasta el 7 de septiembre

    Ambos cursos tienen cupos limitados y las inscripciones estarán disponibles hasta el 7 de septiembre, de manera online a través de formularios específicos:

    • Curso “Lideresas”: [Formulario de inscripción]

    • Curso sobre cuidados: [Formulario de inscripción]

    Las clases son virtuales y asincrónicas, permitiendo que cada persona acceda a los materiales en los momentos que mejor se ajusten a su disponibilidad horaria.

    Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo:

    [email protected]

