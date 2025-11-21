viernes 21 de noviembre de 2025
    • Zárate: Civil que disparó a un policía queda grave tras enfrentamiento en calle Rivadavia

    En Zárate, el conductor que abrió fuego contra un efectivo perdió un riñón y tiene movilidad comprometida en sus piernas; el policía resultó herido.

    21 de noviembre de 2025 - 10:35
    Según las fuentes oficiales, el incidente comenzó minutos antes en la intersección de avenida Gallesio y Rivadavia, cuando una discusión de tránsito entre un Peugeot 207 y un Fiat Uno que era conducido por un efectivo policial escaló rápidamente.

    Enlace Crítico

    Un violento enfrentamiento con armas de fuego se produjo este martes por la tarde en Zárate, dejando un policía herido y a dos civiles baleados. El conductor del Peugeot 207, quien disparó primero, sufrió lesiones críticas, incluyendo la pérdida de un riñón y graves problemas de movilidad en las extremidades inferiores.

    Detalles del enfrentamiento en Rivadavia

    Según las fuentes oficiales, el incidente comenzó minutos antes en la intersección de avenida Gallesio y Rivadavia, cuando una discusión de tránsito entre un Peugeot 207 y un Fiat Uno que era conducido por un efectivo policial escaló rápidamente. Testigos relataron que el conductor del Peugeot extrajo un arma de fuego y comenzó a increpar al policía, quien intentó calmar la situación.

    Cuando ambos vehículos avanzaban casi llegando a la calle Brown, el civil efectuó un disparo que impactó en el hombro del policía. El agente respondió de inmediato con su arma reglamentaria, lo que provocó que ambos ocupantes del Peugeot resultaran heridos. La tensión del momento y la rapidez de los hechos hicieron que el enfrentamiento se volviera crítico en cuestión de segundos.

    Estado de los heridos y atención médica

    Tras el intercambio de disparos, el conductor del Peugeot, quien había disparado primero, quedó en estado crítico. Presenta la pérdida de un riñón y un severo compromiso en la movilidad de sus extremidades inferiores, según indicaron fuentes médicas. Su acompañante también sufrió heridas de bala, aunque de menor gravedad.

    El policía herido fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, donde recibió atención inmediata. Las autoridades sanitarias destacaron que, a pesar de las lesiones, el efectivo se encuentra fuera de peligro y se recupera bajo supervisión médica. La rapidez de la asistencia fue clave para evitar consecuencias aún más graves.

    Investigación y pericias policiales

    La causa fue caratulada como "abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego" y quedó a cargo de la UFI N.º 7, bajo la dirección del fiscal Dr. Gutiérrez, con la colaboración del instructor judicial Dr. Leonardo Blanco. En el lugar se realizaron pericias detalladas por personal especializado de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal, quienes recolectaron evidencia balística y testimonios de testigos.

    Las autoridades judiciales continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias que motivaron el enfrentamiento y evaluar posibles responsabilidades adicionales. El hecho generó alarma entre los vecinos de la zona, que reclamaron medidas de seguridad y prevención frente a episodios de violencia urbana.

    Este incidente se suma a otros enfrentamientos recientes en la ciudad, poniendo en debate la necesidad de reforzar el control del tránsito y la presencia policial en puntos conflictivos. La comunidad espera respuestas claras de las autoridades mientras los involucrados se encuentran bajo cuidado médico y la investigación avanza.

