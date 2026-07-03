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    • Zárate: Bayer lanza la segunda edición de "JUNTAS" para impulsar el empleo femenino

    El programa gratuito junto a la UTN Delta ofrece formación, acompañamiento y herramientas laborales en Zárate para mujeres de 18 a 45 años.

    3 de julio de 2026 - 17:23
    Bayer lanza la segunda edición de&nbsp;JUNTAS, un programa gratuito que busca acompañar a mujeres de Zárate en el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan sus oportunidades de acceso al mundo laboral.

    Bayer lanza la segunda edición de JUNTAS, un programa gratuito que busca acompañar a mujeres de Zárate en el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan sus oportunidades de acceso al mundo laboral.

    Enlace Critico
    Bayer lanza la segunda edición de&nbsp;JUNTAS, un programa gratuito que busca acompañar a mujeres de Zárate en el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan sus oportunidades de acceso al mundo laboral.

    Bayer lanza la segunda edición de JUNTAS, un programa gratuito que busca acompañar a mujeres de Zárate en el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan sus oportunidades de acceso al mundo laboral.

    Enlace Critico

    La empresa Bayer anunció la apertura de la segunda edición de “JUNTAS”, un programa gratuito destinado a mujeres de la ciudad de Zárate que busca fortalecer sus oportunidades de inserción laboral. La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Delta y apunta a la formación y el desarrollo de habilidades clave.

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    Formación gratuita con foco en la inserción laboral femenina

    El programa “JUNTAS” está dirigido a mujeres de entre 18 y 45 años que residan en Zárate y cuenten con estudios secundarios completos, independientemente de su experiencia laboral previa. La propuesta contempla tres meses de capacitación con herramientas orientadas a las demandas actuales del mercado de trabajo.

    Las participantes accederán a formación técnica básica, espacios de desarrollo personal y actividades de networking, con el objetivo de facilitar su ingreso al ámbito laboral formal. Las clases comenzarán el 11 de agosto y se dictarán los martes de 13:30 a 16:30 horas.

    Bayer y la UTN Delta refuerzan su compromiso con la comunidad

    La iniciativa es impulsada por Bayer en conjunto con la UTN Facultad Regional Delta, consolidando un trabajo articulado entre el sector privado y la educación pública. Desde la compañía destacaron que el programa forma parte de su estrategia de impacto social y desarrollo sostenible en las comunidades donde opera.

    “Queremos contribuir a generar oportunidades concretas para que más mujeres puedan desarrollar su potencial”, expresó Matías Marcantonio, líder de la Planta Zárate de Bayer Cono Sur, al presentar la nueva edición del programa.

    Inscripción abierta y beneficios del programa JUNTAS

    La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de julio y las interesadas deberán completar un formulario online para postularse. Entre los requisitos se incluyen residir en Zárate, tener entre 18 y 45 años y haber finalizado el nivel secundario.

    El programa es totalmente gratuito e incluye transporte y refrigerio durante la cursada, lo que busca facilitar la participación de todas las inscriptas. Las seleccionadas serán contactadas una vez finalizado el proceso de inscripción.

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