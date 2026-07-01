Cambios en CADU de Zárate: se confirmó la salida de Gustavo Puebla del primer equipo

Por segunda vez en la temporada, Defensores Unidos no tiene DT: este martes 30 de junio se confirmó la salida de Gustavo Puebla de la conducción técnica del plantel profesional.

Defensores Unidos de la ciudad de Zárate atraviesa un nuevo sacudón en la Primera B Metropolitana tras confirmarse este martes la salida de Gustavo Puebla como director técnico del plantel profesional. Es la segunda vez en la temporada que el conjunto de Villa Fox se queda sin entrenador, en medio de un contexto deportivo irregular.

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Defensores Unidos confirmó la desvinculación de Gustavo Puebla luego de una reunión con la Comisión Directiva. Según el comunicado difundido en redes sociales, el propio entrenador manifestó no sentirse con “las fuerzas necesarias” para continuar al frente del equipo, por lo que la salida se dio “de común acuerdo”.

El mensaje institucional buscó cerrar el ciclo sin conflictos abiertos, aunque la situación deportiva y los resultados recientes ya habían generado tensión en el entorno del club de Villa Fox.

El paso de Puebla por CADU dejó un balance de 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas, alcanzando 19 puntos sobre 45 posibles, con una efectividad del 42%.

El equipo había tenido un inicio prometedor, con triunfos importantes en casa y una buena racha que incluyó el clásico ante Villa Dálmine. Sin embargo, las últimas cuatro presentaciones, con tres derrotas, terminaron de debilitar el ciclo y precipitar su salida.

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Tras la salida del entrenador, el manager Alejandro Friedrich asumirá de manera interina la conducción del plantel profesional, repitiendo un esquema ya utilizado en anteriores transiciones.

Todo indica que estará al frente del equipo en el próximo compromiso, cuando CADU reciba a Argentino de Merlo por la segunda fecha de la segunda rueda de la Primera B Metropolitana, en un partido clave para reordenar el rumbo deportivo.