Terminal Zárate destaca el rol clave de la Prefectura en la navegación segura del sistema fluvial argentino.

En el marco de la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, que se celebra este martes 30 de junio, Terminal Zárate expresa su reconocimiento a todos aquellos quienes forman parte de esta emblemática institución.
La Prefectura Naval Argentina, reconocida por su labor en el Día de la institución
En el marco del Día de la Prefectura Naval Argentina, que se celebra este martes 30 de junio, Terminal Zárate expresó su reconocimiento a la histórica labor de la fuerza en la protección de las vías navegables del país. La empresa destacó su compromiso permanente con la seguridad, el control y la prevención en el sistema fluvial y marítimo argentino.
Desde la compañía remarcaron el valor del trabajo que realizan a diario los efectivos de la Prefectura, subrayando su profesionalismo y vocación de servicio en el cumplimiento de las normas que regulan el tránsito fluvial, una tarea clave para el desarrollo de la actividad portuaria y logística nacional.
Seguridad portuaria y control del tránsito fluvial: un rol estratégico
Terminal Zárate, integrante del Grupo Murchison, puso en valor la función estratégica de la Prefectura en la supervisión de las operaciones portuarias y en el resguardo de la navegación segura. En este sentido, se destacó su presencia constante en los distintos puntos del sistema fluvial, garantizando el orden y la seguridad en el movimiento de embarcaciones.
La compañía señaló que la tarea preventiva que realiza la fuerza resulta fundamental para evitar incidentes, fortalecer la operatoria diaria y sostener estándares de seguridad acordes al volumen de actividad que concentra uno de los corredores logísticos más importantes del país.
Compromiso conjunto para fortalecer el desarrollo de las vías navegables
En la misma línea, Terminal Zárate reafirmó su vocación de trabajo conjunto con las autoridades locales y nacionales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la eficiencia, la seguridad y el desarrollo del sistema de vías navegables.
La empresa subrayó que la articulación público-privada es clave para sostener el crecimiento del comercio exterior argentino y mejorar la competitividad logística, donde la labor de la Prefectura Naval Argentina ocupa un rol central e irremplazable.