Qué hacer en Zárate este fin de semana: música, ferias y actividades para toda la familia

Zárate se prepara para vivir un fin de semana con múltiples propuestas culturales, recreativas y al aire libre, pensadas para todas las edades. La agenda incluye música en vivo en el Museo Histórico, ferias de emprendedores y espacios agroecológicos que promueven el consumo local. Las actividades se desarrollarán entre viernes y domingo en distintos puntos de la ciudad.
Música en el Museo Histórico de Zárate: una “Tarde de Saxo” para disfrutar en familia
Una de las propuestas destacadas del fin de semana será la “Tarde de Saxo”, que se realizará el domingo 28 de junio a las 16:30 horas en el Museo Histórico de Zárate, ubicado en Ituzaingó 278.
El espectáculo estará a cargo del músico Edwin Robles, quien ofrecerá un recorrido por diversos estilos como jazz, bossa nova, tango, boleros y baladas, generando un clima íntimo y accesible para el público general. Además, la jornada contará con servicio de cantina a cargo de la Asociación Amigos del Museo, lo que permitirá disfrutar de la experiencia en un entorno social y familiar.
La actividad es arancelada y las reservas pueden realizarse al 11 7373-1000.
Ferias agroecológicas y de emprendedores: producción local y economía regional
La agenda de ferias comenzará el viernes con la tradicional Feria Agroecológica en la plaza de Villa Fox, que funcionará de 9 a 13 horas. Allí, productores locales ofrecerán alimentos frescos, productos naturales y alternativas sustentables, consolidando un espacio de encuentro entre vecinos y emprendedores.
Durante el sábado y el domingo también se desarrollará la Feria Municipal del Paredón Rosa, en la Costanera Norte, con horarios de 13 a 19 horas. Este paseo se ha convertido en uno de los puntos más visitados del fin de semana, combinando gastronomía, artesanías y productos regionales frente al río.
Parque Urbano y El Andamio: propuestas recreativas al aire libre para toda la familia
Otra de las opciones destacadas será la Feria de El Andamio, que tendrá lugar en el Parque Urbano durante el sábado y domingo de 13 a 19 horas. Este espacio reúne a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas en un entorno ideal para el paseo familiar.
La combinación de ferias y espacios verdes convierte al Parque Urbano en uno de los principales puntos de encuentro del fin de semana en Zárate, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de actividades recreativas sin costo de entrada.
Con una agenda variada y accesible, Zárate se posiciona nuevamente como una ciudad con fuerte actividad cultural y social durante los fines de semana, promoviendo el encuentro comunitario y el apoyo a la producción local.