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    • Qué hacer en Zárate este fin de semana: música, ferias y actividades para toda la familia

    En Zárate el Museo Histórico, ferias agroecológicas y propuestas al aire libre conforman una agenda cultural y recreativa para vecinos y visitantes.

    26 de junio de 2026 - 18:00
    La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana las siguientes propuestas para disfrutar en familia.

    La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana las siguientes propuestas para disfrutar en familia.

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    Zárate se prepara para vivir un fin de semana con múltiples propuestas culturales, recreativas y al aire libre, pensadas para todas las edades. La agenda incluye música en vivo en el Museo Histórico, ferias de emprendedores y espacios agroecológicos que promueven el consumo local. Las actividades se desarrollarán entre viernes y domingo en distintos puntos de la ciudad.

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    Música en el Museo Histórico de Zárate: una “Tarde de Saxo” para disfrutar en familia

    Una de las propuestas destacadas del fin de semana será la “Tarde de Saxo”, que se realizará el domingo 28 de junio a las 16:30 horas en el Museo Histórico de Zárate, ubicado en Ituzaingó 278.

    El espectáculo estará a cargo del músico Edwin Robles, quien ofrecerá un recorrido por diversos estilos como jazz, bossa nova, tango, boleros y baladas, generando un clima íntimo y accesible para el público general. Además, la jornada contará con servicio de cantina a cargo de la Asociación Amigos del Museo, lo que permitirá disfrutar de la experiencia en un entorno social y familiar.

    La actividad es arancelada y las reservas pueden realizarse al 11 7373-1000.

    Ferias agroecológicas y de emprendedores: producción local y economía regional

    La agenda de ferias comenzará el viernes con la tradicional Feria Agroecológica en la plaza de Villa Fox, que funcionará de 9 a 13 horas. Allí, productores locales ofrecerán alimentos frescos, productos naturales y alternativas sustentables, consolidando un espacio de encuentro entre vecinos y emprendedores.

    Durante el sábado y el domingo también se desarrollará la Feria Municipal del Paredón Rosa, en la Costanera Norte, con horarios de 13 a 19 horas. Este paseo se ha convertido en uno de los puntos más visitados del fin de semana, combinando gastronomía, artesanías y productos regionales frente al río.

    Parque Urbano y El Andamio: propuestas recreativas al aire libre para toda la familia

    Otra de las opciones destacadas será la Feria de El Andamio, que tendrá lugar en el Parque Urbano durante el sábado y domingo de 13 a 19 horas. Este espacio reúne a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas en un entorno ideal para el paseo familiar.

    La combinación de ferias y espacios verdes convierte al Parque Urbano en uno de los principales puntos de encuentro del fin de semana en Zárate, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de actividades recreativas sin costo de entrada.

    Con una agenda variada y accesible, Zárate se posiciona nuevamente como una ciudad con fuerte actividad cultural y social durante los fines de semana, promoviendo el encuentro comunitario y el apoyo a la producción local.

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