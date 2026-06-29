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    • Ruta 6: viajar de Zárate a La Plata costará más de $15.000 en peajes ida y vuelta

    Vialidad bonaerense definió el nuevo cuadro tarifario en la Ruta 6 con tres peajes. El viaje ida y vuelta Zárate–La Plata supera $15.000 y podría aumentar.

    29 de junio de 2026 - 10:02
    El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó a través de la Dirección de Vialidad Provincial el cuadro tarifario que regirá en la Ruta 6 para las tres estaciones de peaje que tendrá la autovía.

    El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó a través de la Dirección de Vialidad Provincial el cuadro tarifario que regirá en la Ruta 6 para las tres estaciones de peaje que tendrá la autovía.

    infozc.com

    La Provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo esquema tarifario de peajes en la Ruta 6, que impactará directamente en los usuarios que viajan entre Zárate y La Plata. Con tres estaciones previstas y valores actualizados, el costo del recorrido ida y vuelta supera los $15.000 y podría seguir en aumento.

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    El impacto más directo del nuevo cuadro tarifario se verá en los automovilistas que utilizan la Ruta 6 para desplazarse entre el norte bonaerense y la capital provincial. Según las estimaciones oficiales, un vecino de Zárate que viaje ida y vuelta a La Plata deberá afrontar un gasto superior a los $15.000 solo en peajes, considerando el paso por las tres estaciones previstas en el corredor vial.

    Este cálculo se basa en los valores informados por la Dirección de Vialidad Provincial y contempla tanto el trayecto de ida como el de regreso en el mismo día, lo que vuelve al costo uno de los más elevados para este tipo de conexión regional.

    Peajes en San Vicente, Las Heras y Cardales: tarifas y bonificaciones

    El esquema de peajes en la Ruta 6 contempla tres estaciones estratégicas: San Vicente, Las Heras y Cardales (Campana). Las tarifas base establecidas son de $1.608 en San Vicente y Las Heras, mientras que en Cardales ascienden a $3.217.

    Sin embargo, se informó que los vecinos que acrediten domicilio en esas localidades accederán a una bonificación del 30%, lo que reduce parcialmente el impacto del nuevo cuadro tarifario para usuarios frecuentes de la zona. Aun así, para los conductores de larga distancia, como los que viajan desde Zárate, el costo acumulado sigue siendo significativo.

    Free Flow y TelePase: cómo funcionará el sistema en la Ruta 6

    Uno de los cambios más relevantes será la implementación del sistema Free Flow, que reemplazará las cabinas tradicionales por pórticos con cámaras y sensores capaces de identificar cada vehículo en movimiento. Este mecanismo permitirá una circulación más fluida, sin barreras físicas ni detenciones.

    Para poder transitar por la Ruta 6 será obligatorio contar con TelePase, ya que el sistema registrará automáticamente los vehículos que pasen por los puntos de control. Aunque las tarifas comenzarán a regir desde este viernes, el cobro efectivo aún no se aplicará hasta la instalación completa del sistema, prevista —en principio— para octubre.

    Además, el esquema prevé actualizaciones trimestrales de las tarifas mediante el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), que se ajustará en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, lo que anticipa posibles incrementos en el corto plazo.

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