Incendio en Zárate obligó a evacuar un edificio completo en la madrugada

Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la mañana de este viernes en pleno centro de Zárate, luego de que se declarara un incendio en un departamento del edificio ubicado en Rivadavia 818.

Un incendio registrado en la madrugada de este viernes en un departamento del primer piso de un edificio ubicado en pleno centro de Zárate provocó la evacuación total de los vecinos y un amplio operativo de emergencia. Bomberos, Defensa Civil y personal de Salud intervinieron rápidamente para controlar la situación.

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El siniestro se desató cerca de las 6 de la mañana en una unidad del primer piso del edificio situado en Rivadavia 818, lo que obligó a activar un protocolo de evacuación inmediata. Bomberos Voluntarios trabajaron junto a Defensa Civil y personal municipal de Salud para asistir a los residentes.

Durante varias horas, el área permaneció cercada y el tránsito fue interrumpido para facilitar las tareas de los equipos de emergencia, que buscaron controlar el fuego y evitar su propagación a otras unidades del edificio.

Como medida de seguridad, todos los habitantes del edificio fueron evacuados y trasladados provisoriamente al Palacio Municipal de Zárate. Allí recibieron contención y asistencia por parte de equipos de Defensa Civil y personal sanitario.

La situación generó momentos de tensión entre los vecinos, aunque no se registraron personas heridas ni intoxicadas, lo que fue destacado por las autoridades intervinientes tras el operativo.

Evaluación técnica y regreso a las viviendas

Tras las tareas de control, una comisión de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en San Isidro, realizó las inspecciones correspondientes y autorizó el regreso de los residentes cerca del mediodía.

Sin embargo, la unidad donde se originó el incendio, identificada como departamento B del primer piso, quedó desafectada y continuará bajo evaluación técnica. Las autoridades recomendaron además ventilación de los ambientes y revisión de instalaciones eléctricas como medida preventiva.