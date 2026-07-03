Tres jóvenes de Villa Ramallo están en Miami para seguir a la Scaloneta en el Mundial 2026

Tres jóvenes de Villa Ramallo se encuentran en Miami para seguir de cerca el camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Un grupo de tres jóvenes oriundos de Villa Ramallo vive días de fuerte emoción en Miami, donde se encuentran siguiendo de cerca a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Se trata de Nahuel Martín, Damián Fernández y Alejo Degliantoni, quienes viajaron con la ilusión de acompañar a la Scaloneta en la etapa decisiva del torneo.

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Los tres ramallenses arribaron a Estados Unidos con la expectativa de ser parte de una experiencia única: vivir un Mundial junto a la Selección Argentina. Con la camiseta albiceleste como bandera, recorren distintos puntos de la ciudad y se suman al clima futbolero que invade Miami en cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El objetivo principal del viaje es acompañar al seleccionado en cada instancia posible, compartiendo con miles de hinchas argentinos que también llegaron desde distintos puntos del país y del mundo para alentar a la Scaloneta.

Durante la jornada del jueves, Nahuel, Damián y Alejo recorrieron diferentes plataformas y puntos de venta en busca de entradas para el encuentro de este viernes frente a Cabo Verde. Sin embargo, se encontraron con una fuerte demanda y precios que superaban los 2.000 dólares, lo que dificultó el acceso a los tickets.

La alta expectativa por ver a la Selección Argentina en una instancia decisiva del Mundial generó una gran presión sobre la disponibilidad de entradas, dejando a muchos hinchas sin la posibilidad de estar en el estadio.

Fan Fest: el primer gran encuentro con la Scaloneta

Finalmente, los jóvenes de Villa Ramallo vivirán el debut mundialista en el Fan Fest, donde se espera una masiva concurrencia de hinchas argentinos. Allí compartirán el partido en un ambiente de celebración, aliento y pasión por la Selección.

Con la ilusión intacta, los tres ramallenses aguardan que el equipo de Lionel Scaloni continúe avanzando en el certamen, lo que podría abrirles la posibilidad de asistir a alguno de los próximos compromisos de la Albiceleste en suelo estadounidense.