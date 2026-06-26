Zárate: La ONG "Restaurando Vida" asistió a 32 personas en una de las noches más frías del año

Con los días más fríos del año, la ONG “Restaurando Vidas” está desarrollando su tradicional campaña “Nadie Durmiendo en las calles” y, entre asilo y cena, el martes por la noche atendió a 32 personas. Cabe señalar que el martes fue uno de los días más fríos del año. Facebook "Restaurando Vidas"

En el marco de las bajas temperaturas registradas esta semana, en la ciudad de Zárate, la ONG “Restaurando Vidas” volvió a desplegar su campaña invernal “Nadie Durmiendo en las Calles”, brindando asilo, abrigo y alimentos a 32 personas en situación de vulnerabilidad social durante una de las noches más frías del año.

Asistencia en plena ola de frío La organización solidaria llevó adelante una nueva jornada de contención en su sede ubicada en Bernardo de Irigoyen 2790, donde recibió a personas en situación de calle, ofreciéndoles cena caliente, abrigo y un espacio seguro para pasar la noche. La iniciativa se enmarca en su tradicional campaña invernal.

Una ONG con casi una década de trabajo social “Restaurando Vidas” cumple 9 años de labor ininterrumpida durante los inviernos, sosteniendo un trabajo articulado con la Cámara Pastoral y el Ejecutivo municipal. Además de la asistencia inmediata, la entidad desarrolla actividades de capacitación en oficios y acompañamiento social durante todo el año.

Donaciones y redes de solidaridad La campaña se extenderá durante los tres meses de invierno e invita a la comunidad a colaborar con donaciones de ropa, frazadas, alimentos no perecederos y artículos de higiene. Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la ONG pueden contactarse a través de su página de Facebook “Restaurando Vidas”.

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