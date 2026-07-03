sábado 04 de julio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: estudiantes de la Secundaria N° 5 participaron de un taller de prevención de violencias

    La actividad reunió a alumnos de la Escuela Secundaria N° 5 de San Pedro en una jornada con dinámicas participativas para promover vínculos respetuosos.

    3 de julio de 2026 - 18:50
    En el marco de las acciones destinadas a promover ámbitos escolares seguros y saludables, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad coordinó una jornada de prevención primaria de las violencias en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro.

    En el marco de las acciones destinadas a promover ámbitos escolares seguros y saludables, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad coordinó una jornada de prevención primaria de las violencias en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro.

    notisanpedro.info

    En el marco de las políticas destinadas a fortalecer la convivencia escolar y promover espacios educativos seguros, estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro participaron de un taller de prevención de las violencias. La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario especializado.

    Lee además
    El lunes 6 de julio, a las 18.00, se llevará a cabo la charla informativa titulada “El rol del Acompañante Terapéutico en el campo de la Salud Mental”. 

    San Pedro: la carrera de Acompañante Terapéutico se presenta con una charla informativa
    El conflicto salarial entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales de San Pedro volvió a profundizarse este jueves luego de una nueva reunión paritaria que finalizó sin acuerdo. 

    Crece el conflicto municipal en San Pedro: gremios anuncian paros tras fracasar las paritarias

    Taller de prevención de violencias en la Escuela Secundaria N° 5

    La propuesta fue organizada por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, área que depende de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, como parte de una estrategia de prevención primaria destinada a fortalecer la convivencia en las instituciones educativas.

    La jornada estuvo a cargo del equipo técnico del programa provincial Comunidades Sin Violencias, integrado por la licenciada Sofía González, la licenciada Natalia Lencina, el psicólogo Gregorio Ríos Giansone y la psicóloga social Romina Belli.

    Durante el encuentro, los profesionales desarrollaron diversas actividades participativas que permitieron a los estudiantes reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía, la comunicación y la construcción de vínculos saludables tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

    Las dinámicas propuestas buscaron generar un espacio de escucha e intercambio, donde los jóvenes pudieran expresar sus experiencias, identificar situaciones de conflicto y pensar herramientas para fortalecer la convivencia cotidiana.

    La importancia de promover vínculos saludables en las escuelas

    Desde el municipio destacaron que la prevención de las violencias comienza con acciones de sensibilización que permitan reconocer conductas, actitudes y prácticas que afectan la convivencia.

    En ese sentido, remarcaron que la escuela constituye uno de los espacios fundamentales para promover valores como el respeto mutuo, la igualdad, la solidaridad y el diálogo, favoreciendo el desarrollo de relaciones basadas en la confianza y la cooperación.

    Los talleres también buscan brindar herramientas para que los adolescentes puedan identificar situaciones que vulneren derechos, fomentar el acompañamiento entre pares y conocer los canales institucionales disponibles para solicitar ayuda cuando sea necesario.

    Además del trabajo con los estudiantes, este tipo de propuestas forman parte de una política integral que apunta a fortalecer la articulación entre el sistema educativo, las áreas municipales y los equipos especializados en prevención y abordaje de distintas problemáticas sociales.

    El programa continuará en otros establecimientos educativos de San Pedro

    Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que estas jornadas continuarán desarrollándose en diferentes establecimientos educativos del partido, con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones preventivas y llegar a más estudiantes durante el ciclo lectivo.

    La iniciativa forma parte de una agenda de trabajo que busca consolidar comunidades educativas más inclusivas, donde el respeto por la diversidad, la participación y el diálogo sean pilares fundamentales de la convivencia.

    Las autoridades señalaron que el programa continuará replicándose mediante talleres, espacios de reflexión y actividades especialmente diseñadas para cada nivel educativo, adaptándose a las necesidades de cada institución.

    Con este tipo de acciones, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a las escuelas en la promoción de entornos seguros, fortaleciendo el trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, familias y equipos técnicos para construir una comunidad cada vez más respetuosa, participativa y libre de situaciones de violencia.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: la carrera de Acompañante Terapéutico se presenta con una charla informativa

    Crece el conflicto municipal en San Pedro: gremios anuncian paros tras fracasar las paritarias

    San Pedro: Feria de Emprendedores por el Día del Amigo, artesanías, shows en vivo y patio gastronómico

    San Pedro: el Hospital Privado SADIV da un paso clave en seguridad del paciente

    San Pedro firmó un convenio con Ashira para garantizar la continuidad del servicio de higiene urbana

    San Pedro: Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni llegan al Teatro Siripo con la comedia "Negociemos"

    San Pedro: El atletismo brilló en el CENARD con títulos, podios y grandes actuaciones

    San Pedro conmemoró el 216° aniversario de la Prefectura Naval con un acto en la Agrupación Mallorca

    El puerto de San Pedro recibe al buque MIDJUR para una nueva exportación de carinata

    Reclamo de docentes en San Pedro: alto acatamiento al paro y preocupación por la violencia en las escuelas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con iniciativas como esta, Rotary reafirma una vez más su vocación de servicio.

    Rotary Club fortalece la educación con una valiosa donación a la Escuela Agrotécnica de Pergamino

    Sábado 4 de julio - Versión PDF

    Podcast del 4 de julio de 2026

    Podcast del 4 de julio de 2026

    En el marco de las acciones destinadas a promover ámbitos escolares seguros y saludables, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad coordinó una jornada de prevención primaria de las violencias en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro.

    San Pedro: estudiantes de la Secundaria N° 5 participaron de un taller de prevención de violencias

    La Asociación Cultural Rumbo fue escenario de un nuevo encuentro dedicado a la literatura con la presentación del libro “Legado de ríos y fuegos”, obra del poeta nicoleño Astul Urquiaga.

    San Nicolás: Javier Tisera conmovió al público con un homenaje poético a Pedro Salinas en la Asociación Rumbo