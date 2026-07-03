San Pedro: estudiantes de la Secundaria N° 5 participaron de un taller de prevención de violencias

En el marco de las acciones destinadas a promover ámbitos escolares seguros y saludables, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad coordinó una jornada de prevención primaria de las violencias en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro.

En el marco de las políticas destinadas a fortalecer la convivencia escolar y promover espacios educativos seguros, estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro participaron de un taller de prevención de las violencias. La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario especializado.

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La propuesta fue organizada por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, área que depende de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, como parte de una estrategia de prevención primaria destinada a fortalecer la convivencia en las instituciones educativas.

La jornada estuvo a cargo del equipo técnico del programa provincial Comunidades Sin Violencias , integrado por la licenciada Sofía González, la licenciada Natalia Lencina, el psicólogo Gregorio Ríos Giansone y la psicóloga social Romina Belli.

Durante el encuentro, los profesionales desarrollaron diversas actividades participativas que permitieron a los estudiantes reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía, la comunicación y la construcción de vínculos saludables tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Las dinámicas propuestas buscaron generar un espacio de escucha e intercambio, donde los jóvenes pudieran expresar sus experiencias, identificar situaciones de conflicto y pensar herramientas para fortalecer la convivencia cotidiana.

La importancia de promover vínculos saludables en las escuelas

Desde el municipio destacaron que la prevención de las violencias comienza con acciones de sensibilización que permitan reconocer conductas, actitudes y prácticas que afectan la convivencia.

En ese sentido, remarcaron que la escuela constituye uno de los espacios fundamentales para promover valores como el respeto mutuo, la igualdad, la solidaridad y el diálogo, favoreciendo el desarrollo de relaciones basadas en la confianza y la cooperación.

Los talleres también buscan brindar herramientas para que los adolescentes puedan identificar situaciones que vulneren derechos, fomentar el acompañamiento entre pares y conocer los canales institucionales disponibles para solicitar ayuda cuando sea necesario.

Además del trabajo con los estudiantes, este tipo de propuestas forman parte de una política integral que apunta a fortalecer la articulación entre el sistema educativo, las áreas municipales y los equipos especializados en prevención y abordaje de distintas problemáticas sociales.

El programa continuará en otros establecimientos educativos de San Pedro

Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que estas jornadas continuarán desarrollándose en diferentes establecimientos educativos del partido, con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones preventivas y llegar a más estudiantes durante el ciclo lectivo.

La iniciativa forma parte de una agenda de trabajo que busca consolidar comunidades educativas más inclusivas, donde el respeto por la diversidad, la participación y el diálogo sean pilares fundamentales de la convivencia.

Las autoridades señalaron que el programa continuará replicándose mediante talleres, espacios de reflexión y actividades especialmente diseñadas para cada nivel educativo, adaptándose a las necesidades de cada institución.

Con este tipo de acciones, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a las escuelas en la promoción de entornos seguros, fortaleciendo el trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, familias y equipos técnicos para construir una comunidad cada vez más respetuosa, participativa y libre de situaciones de violencia.