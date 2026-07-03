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    • Volcó un camión con porcinos en la autopista de la ruta 8 y decenas de personas faenaron los animales

    Un camión jaula que transportaba ganado porcino volcó en la autopista de la ruta 8, junto al acceso de la ruta 188. El chofer salió ileso y hubo faena.

    3 de julio de 2026 - 18:09
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    El vuelco de un camión jaula cargado con ganado porcino provocó un importante operativo de seguridad este viernes por la tarde sobre la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del acceso de la ruta 188, en Pergamino. El conductor resultó ileso, mientras que numerosas personas acudieron al lugar para faenar los animales que transportaba el vehículo.

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    Vuelco en ruta 8

    El siniestro vial ocurrió durante la tarde de este viernes cuando un camión jaula que trasladaba porcinos desde la ciudad de Colón hacia Pergamino despistó por causas que aún son materia de investigación y terminó volcado sobre la banquina de la autopista de la ruta nacional 8.

    De acuerdo con la información obtenida en el lugar, el conductor perdió el control del transporte de hacienda y el vehículo quedó recostado sobre uno de sus laterales, con gran parte de la carga dispersa como consecuencia del impacto.

    A pesar de la espectacularidad del accidente, el chofer logró salir por sus propios medios de la cabina y no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

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    Operativo en autopista

    Tras el vuelco se desplegó un operativo de seguridad para preservar la circulación vehicular y evitar nuevos incidentes en uno de los sectores de mayor tránsito de la región.

    En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial, personal de la Comisaría Segunda y de Gendarmería Nacional, quienes ordenaron el tránsito y delimitaron el área donde había quedado el camión siniestrado.

    Las tareas también estuvieron orientadas a prevenir riesgos derivados de la presencia de animales sobre la banquina y del importante movimiento de personas que comenzó a registrarse pocos minutos después del accidente.

    Faena de porcinos

    Como suele ocurrir en este tipo de episodios que involucran camiones cargados con hacienda, el hecho rápidamente se difundió y decenas de personas llegaron en motocicletas, automóviles y camionetas con el objetivo de faenar los porcinos y retirar cortes de carne.

    La escena se repitió durante varios minutos mientras los efectivos de seguridad intentaban mantener el orden y garantizar la circulación sobre la autopista.

    De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, el propietario de los animales habría autorizado que las personas retiraran los porcinos al advertir que resultaba prácticamente imposible preservar la integridad del ganado frente a la masiva concurrencia de vecinos y ocasionales automovilistas.

    La decisión también estuvo relacionada con las escasas posibilidades de recuperar en condiciones la totalidad de la carga luego del vuelco del transporte.

    Investigación del siniestro

    Las causas que originaron el despiste y posterior vuelco del camión continúan siendo materia de investigación.

    Los peritajes y actuaciones correspondientes permitirán establecer si el accidente estuvo relacionado con una maniobra imprevista, un desperfecto mecánico, el estado de la calzada o cualquier otro factor que haya influido en la pérdida de control del vehículo.

    Mientras tanto, el tránsito sobre la autopista de la ruta nacional 8 permaneció asistido por las fuerzas de seguridad hasta completar las tareas de remoción del camión y normalizar completamente la circulación.

    Liberaron la ruta

    La Policía preservó el espacio del siniestro y se mantuvieron balizando la zona mientras estaba volcado el camión hasta el arribo de la grúa encargada de remover la unidad. La ruta quedó liberada.

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