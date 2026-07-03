sábado 04 de julio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Javier Tisera conmovió al público con un homenaje poético a Pedro Salinas en la Asociación Rumbo

    Tisera participó en San Nicolás de la presentación de "Legado de ríos y fuegos" con la lectura de "Hermano Pedro", en un emotivo encuentro literario .

    3 de julio de 2026 - 18:24
    La&nbsp;Asociación Cultural Rumbo&nbsp;fue escenario de un nuevo encuentro dedicado a la literatura con la presentación del libro&nbsp;“Legado de ríos y fuegos”, obra del poeta nicoleño&nbsp;Astul Urquiaga.

    La Asociación Cultural Rumbo fue escenario de un nuevo encuentro dedicado a la literatura con la presentación del libro “Legado de ríos y fuegos”, obra del poeta nicoleño Astul Urquiaga.

    Opinando San Nicolás

    La Asociación Cultural Rumbo vivió una jornada dedicada a la poesía y la literatura con la presentación del libro "Legado de ríos y fuegos", del poeta de la ciudad de San Nicolás Astul Urquiaga. Uno de los momentos más emotivos fue la lectura del poema "Hermano Pedro", a cargo de Javier Tisera, que despertó una profunda emoción entre los asistentes.

    Lee además
    Los conductores de San Nicolás y de los otros 134 municipios de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar nuevos valores en las multas de tránsito durante el bimestre julio-agosto.

    Multas de tránsito: aumentan un 2,5% los valores en San Nicolás y toda la provincia de Buenos Aires
    San Nicolás vivió este viernes uno de los amaneceres más fríos del año. Con una temperatura mínima de -2°C, la ciudad registró fuertes heladas que quedaron reflejadas en los techos de los automóviles y espacios verdes.

    San Nicolás amaneció con -2°C y fuertes heladas en una de las jornadas más frías del año

    Javier Tisera protagonizó un emotivo homenaje a Pedro Salinas

    El encuentro cultural se llevó a cabo el sábado 27 de junio en la sede de la Asociación Cultural Rumbo y reunió a escritores, lectores y amantes de la poesía para celebrar la presentación de la nueva obra de Astul Urquiaga.

    En ese marco, Javier Tisera ofreció la lectura de "Hermano Pedro", un poema dedicado a Pedro Antonio José Salinas. Su interpretación generó un clima de respeto y recogimiento, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada.

    La actividad permitió compartir diferentes expresiones literarias y poner en valor el legado de autores regionales, en un espacio donde la palabra volvió a ocupar un lugar central.

    Presentaron "Legado de ríos y fuegos" de Astul Urquiaga

    La obra "Legado de ríos y fuegos" propone un recorrido por la producción poética de Astul Urquiaga, uno de los referentes de la literatura de San Nicolás y la región.

    La presentación convocó a un importante número de asistentes que acompañaron al autor y participaron de un intercambio sobre la creación literaria, la identidad cultural y la importancia de preservar la memoria a través de la poesía.

    El evento reafirmó el compromiso de la Asociación Cultural Rumbo con la promoción de la cultura local y el fortalecimiento de los espacios de encuentro entre escritores y lectores.

    Quién es Javier Tisera y su aporte a la cultura regional

    Javier Tisera es escritor, poeta, periodista y comunicador de San Nicolás de los Arroyos. A lo largo de los años desarrolló una intensa labor vinculada con la difusión de la literatura y la cultura regional, participando en proyectos editoriales, encuentros poéticos y diversas iniciativas culturales.

    Además, integra el grupo literario Disámara y ha representado al Centro Vasco de San Nicolás en distintas propuestas artísticas, incluyendo antologías internacionales de poesía.

    Su participación en la presentación de "Legado de ríos y fuegos" volvió a poner de manifiesto su compromiso con la promoción de la literatura y con el reconocimiento de las figuras que enriquecen el patrimonio cultural de la región, en una velada donde la poesía fue la gran protagonista.

    Temas
    Seguí leyendo

    Multas de tránsito: aumentan un 2,5% los valores en San Nicolás y toda la provincia de Buenos Aires

    San Nicolás amaneció con -2°C y fuertes heladas en una de las jornadas más frías del año

    San Nicolás: Abren las inscripciones para la Colonia de Robótica de invierno con dos niveles de aprendizaje

    San Nicolás: Cáritas pidió colaborar con donaciones en buen estado para ayudar a más familias

    Denuncian presiones a trabajadores de Clínica San Nicolás y reclaman salarios adeudados

    Paro docente en San Nicolás: la adhesión en las escuelas públicas alcanzó el 85%

    San Nicolás: Por el partido de Argentina, cambia el horario de la recolección de residuos este viernes

    Ramallo en el recorrido: el nuevo servicio Zárate–San Nicolás debutaría en agosto

    San Nicolás: Ya rige el nuevo boleto de colectivo, la tarifa plana pasó a costar $1.935

    San Nicolás: La Biblioteca Rafael de Aguiar proyectará la película "Leo & Lou" con debate y café compartido

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nuevo fracaso de la negociación mantiene abierto un conflicto que preocupa tanto a docentes como a trabajadores estatales.

    Sin acuerdo en la Provincia: docentes y empleados estatales rechazaron de plano la oferta salarial
    Con iniciativas como esta, Rotary reafirma una vez más su vocación de servicio.

    Rotary Club fortalece la educación con una valiosa donación a la Escuela Agrotécnica de Pergamino

    Sábado 4 de julio - Versión PDF

    Podcast del 4 de julio de 2026

    Podcast del 4 de julio de 2026

    En el marco de las acciones destinadas a promover ámbitos escolares seguros y saludables, la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad coordinó una jornada de prevención primaria de las violencias en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 de San Pedro.

    San Pedro: estudiantes de la Secundaria N° 5 participaron de un taller de prevención de violencias