San Nicolás: Javier Tisera conmovió al público con un homenaje poético a Pedro Salinas en la Asociación Rumbo

La Asociación Cultural Rumbo fue escenario de un nuevo encuentro dedicado a la literatura con la presentación del libro “Legado de ríos y fuegos” , obra del poeta nicoleño Astul Urquiaga.

La Asociación Cultural Rumbo vivió una jornada dedicada a la poesía y la literatura con la presentación del libro "Legado de ríos y fuegos", del poeta de la ciudad de San Nicolás Astul Urquiaga. Uno de los momentos más emotivos fue la lectura del poema "Hermano Pedro", a cargo de Javier Tisera, que despertó una profunda emoción entre los asistentes.

San Nicolás amaneció con -2°C y fuertes heladas en una de las jornadas más frías del año

Multas de tránsito: aumentan un 2,5% los valores en San Nicolás y toda la provincia de Buenos Aires

El encuentro cultural se llevó a cabo el sábado 27 de junio en la sede de la Asociación Cultural Rumbo y reunió a escritores, lectores y amantes de la poesía para celebrar la presentación de la nueva obra de Astul Urquiaga.

En ese marco, Javier Tisera ofreció la lectura de "Hermano Pedro" , un poema dedicado a Pedro Antonio José Salinas. Su interpretación generó un clima de respeto y recogimiento, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada.

La actividad permitió compartir diferentes expresiones literarias y poner en valor el legado de autores regionales, en un espacio donde la palabra volvió a ocupar un lugar central.

Presentaron "Legado de ríos y fuegos" de Astul Urquiaga

La obra "Legado de ríos y fuegos" propone un recorrido por la producción poética de Astul Urquiaga, uno de los referentes de la literatura de San Nicolás y la región.

La presentación convocó a un importante número de asistentes que acompañaron al autor y participaron de un intercambio sobre la creación literaria, la identidad cultural y la importancia de preservar la memoria a través de la poesía.

El evento reafirmó el compromiso de la Asociación Cultural Rumbo con la promoción de la cultura local y el fortalecimiento de los espacios de encuentro entre escritores y lectores.

Quién es Javier Tisera y su aporte a la cultura regional

Javier Tisera es escritor, poeta, periodista y comunicador de San Nicolás de los Arroyos. A lo largo de los años desarrolló una intensa labor vinculada con la difusión de la literatura y la cultura regional, participando en proyectos editoriales, encuentros poéticos y diversas iniciativas culturales.

Además, integra el grupo literario Disámara y ha representado al Centro Vasco de San Nicolás en distintas propuestas artísticas, incluyendo antologías internacionales de poesía.

Su participación en la presentación de "Legado de ríos y fuegos" volvió a poner de manifiesto su compromiso con la promoción de la literatura y con el reconocimiento de las figuras que enriquecen el patrimonio cultural de la región, en una velada donde la poesía fue la gran protagonista.