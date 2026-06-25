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    • Tribunas colmadas en Zárate: la Selección Argentina de Básquetbol deslumbró en el Espacio DAM

    La Selección Argentina realizó un entrenamiento abierto en Zárate con tribunas llenas y elogios de Campazzo al Espacio DAM.

    25 de junio de 2026 - 12:24
    Con una multitud de vecinos y fanáticos acompañando cada movimiento del equipo, la Selección Argentina Mayor Masculina de Básquet realizó un entrenamiento abierto en Zárate. Facundo Campazzo destacó la calidad de las instalaciones del Espacio DAM y agradeció el cálido recibimiento de la ciudad.

    Con una multitud de vecinos y fanáticos acompañando cada movimiento del equipo, la Selección Argentina Mayor Masculina de Básquet realizó un entrenamiento abierto en Zárate. Facundo Campazzo destacó la calidad de las instalaciones del Espacio DAM y agradeció el cálido recibimiento de la ciudad.

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    Con un marco multitudinario, la Selección Argentina Mayor Masculina de Básquetbol realizó un entrenamiento abierto en el Espacio DAM de Zárate. El público colmó las tribunas y acompañó cada movimiento del equipo, en una jornada donde Facundo Campazzo destacó la calidad de las instalaciones y el cálido recibimiento de la ciudad.

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    El próximo viernes 26 de junio, el espacio DAM será sede de una clínica técnica gratuita dictada por integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina de básquet. La actividad estará destinada a jugadores, entrenadores y preparadores físicos de la región.

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    La Selección Argentina de Básquet en Zárate: un evento multitudinario

    El Espacio DAM se convirtió en escenario de una verdadera fiesta deportiva con la presencia de la Selección Argentina de Básquet. La actividad fue organizada por el Municipio de Zárate en el marco de la preparación rumbo a la próxima ventana clasificatoria hacia el Mundial de Qatar 2027.

    Vecinos, familias y fanáticos del deporte llenaron las tribunas para observar de cerca el entrenamiento del equipo nacional, en una jornada que combinó alto rendimiento deportivo y cercanía con el público.

    Campazzo elogió el Espacio DAM y el acompañamiento del público

    El capitán argentino, Facundo Campazzo, fue una de las figuras más buscadas de la jornada. Tras el entrenamiento, destacó las condiciones del complejo deportivo y el trato recibido por la delegación.

    “Nos dieron una bienvenida muy cálida. Nos pusieron todo a disposición para que podamos trabajar bien”, expresó el base cordobés, quien también valoró la infraestructura del Espacio DAM como un espacio “de primer nivel para el básquet argentino”.

    Además, agradeció el apoyo de los hinchas: “Sentir el cariño de la gente nos motiva mucho y nos da ganas de seguir trabajando para volver a un Mundial”, sostuvo.

    Zárate, sede de eventos deportivos de alto nivel

    La presencia del seleccionado nacional también contó con autoridades municipales como el jefe de Gabinete Juan Ignacio Novelli, el secretario de Gobierno Marcelo Torres y la secretaria de Educación y Deporte Stefanía Rodríguez Schatz.

    La jornada incluyó firma de autógrafos y fotos con el público, consolidando un fuerte vínculo entre el equipo y la comunidad local.

    El evento reafirma el crecimiento del Espacio DAM como polo deportivo de referencia en Argentina, capaz de albergar concentraciones y actividades de primer nivel, posicionando a Zárate en el mapa del deporte nacional.

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