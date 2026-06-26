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    • Zárate – Brazo Largo: reparan barandas del Puente Mitre en un plan de mantenimiento

    Autovía del Mercosur ejecuta trabajos de mantenimiento en el Puente Mitre de Zárate - Brazo Largo para reforzar la seguridad vial en la Ruta Nacional 12.

    26 de junio de 2026 - 13:40
    Las tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento que Autovía del Mercosur lleva adelante en el Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo para reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación.

    Las tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento que Autovía del Mercosur lleva adelante en el Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo para reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación.

    Enlace Crítico

    Avanzan los trabajos de reparación y puesta en valor de las barandas de protección del Puente Mitre, en el Complejo Ferrovial Zárate – Brazo Largo. Las tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento que lleva adelante Autovía del Mercosur con el objetivo de reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación.

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    Obras de mantenimiento en el Puente Mitre

    Autovía del Mercosur continúa ejecutando intervenciones sobre el Puente Mitre, uno de los puntos clave del corredor vial que conecta las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos a través de la Ruta Nacional 12. Las tareas se enfocan en la reparación y reacondicionamiento de las barandas de protección.

    Desde la concesionaria destacaron que estas acciones integran un programa sostenido de mantenimiento preventivo que busca preservar la infraestructura y garantizar condiciones seguras para los miles de vehículos que circulan diariamente por el sector.

    Refuerzo de la seguridad vial en la Ruta Nacional 12

    El objetivo principal de las obras es fortalecer la seguridad vial en un tramo estratégico del país. La intervención sobre las barandas del Puente Mitre permite mejorar la contención y reducir riesgos ante eventuales incidentes en la traza.

    Las autoridades de la empresa remarcaron que este tipo de trabajos resulta fundamental para mantener en óptimas condiciones una de las conexiones más importantes del sistema vial argentino.

    Recomendaciones para circular en la zona de obras

    Mientras se desarrollan las tareas, desde Autovía del Mercosur solicitaron a los conductores respetar la señalización vigente y reducir la velocidad al transitar por el sector intervenido del puente.

    Además, pidieron circular con extrema precaución, tanto para resguardar la seguridad de los usuarios como del personal que trabaja en la obra, en el marco del plan integral de mantenimiento del corredor vial.

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