Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12

El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían. La Voz

El corrimiento de las cabinas de peaje comienza a saldar una deuda histórica con Zárate, uno de los pocos municipios bonaerenses atravesados por rutas nacionales con peajes internos. Con la nueva licitación impulsada por el Gobierno nacional, se inicia una etapa que promete mayor integración territorial y obras largamente reclamadas.

Una anomalía histórica que fragmentó el territorio Durante años, Zárate convivió con una situación insólita: cabinas de peaje ubicadas dentro de su propio territorio. En la Ruta 9, el peaje de Lima dividía Zárate de Lima en lugar de emplazarse en el límite con Baradero, mientras que en la Ruta 12 las cabinas separaban la zona insular de la continental, generando molestias, costos y resignación entre los vecinos.

El reclamo municipal y la demolición de las cabinas Con el cambio de esquema de concesiones y la decisión nacional de relicitar los corredores viales, el Ejecutivo municipal avanzó rápidamente en el reclamo por el corrimiento de los peajes. En la Ruta 12, el pedido ya se traduce en hechos concretos: comenzaron las demoliciones de las cabinas, permitiendo que los zarateños puedan acceder a la zona insular sin pagar peaje.

Grupo Cartellone asumirá la concesión y promete obras Mediante la Resolución 80/2025, la Secretaría Nacional de Transporte adjudicó al grupo Cartellone la concesión del denominado Tramo Oriental, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 y los puentes Zárate–Brazo Largo. La empresa tomará posesión a mediados de enero y prevé iniciar obras urgentes de mantenimiento, especialmente en la Ruta 12, hoy en un estado crítico. También se analiza la posible reincorporación de trabajadores desvinculados tras el fin de la concesión anterior.

Compartí esta nota en redes sociales:





