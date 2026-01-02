viernes 02 de enero de 2026
    • Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12

    La eliminación de cabinas que dividían el Partido y la llegada de un nuevo concesionario marcan un cambio histórico para Zárate.

    2 de enero de 2026 - 16:07
    El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían.

    La Voz

    El corrimiento de las cabinas de peaje comienza a saldar una deuda histórica con Zárate, uno de los pocos municipios bonaerenses atravesados por rutas nacionales con peajes internos. Con la nueva licitación impulsada por el Gobierno nacional, se inicia una etapa que promete mayor integración territorial y obras largamente reclamadas.

    Lee además
    La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que hubo 96 casos de alcoholemia positiva tras más de cinco mil operativos en todo el país. El valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires.

    Operativo de alcoholemia de fin de año en Zárate: Récord de 2,23 g/l detectado
    Nucleoeléctrica alcanzó un nuevo hito en el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II), que ya presenta un 38 % de avance, con la fabricación y llegada de una grúa pórtico de última generación, la segunda de este tipo en el país.

    Zárate: Atucha II avanza el proyecto clave para el almacenamiento seguro del combustible nuclear

    Una anomalía histórica que fragmentó el territorio

    Durante años, Zárate convivió con una situación insólita: cabinas de peaje ubicadas dentro de su propio territorio. En la Ruta 9, el peaje de Lima dividía Zárate de Lima en lugar de emplazarse en el límite con Baradero, mientras que en la Ruta 12 las cabinas separaban la zona insular de la continental, generando molestias, costos y resignación entre los vecinos.

    El reclamo municipal y la demolición de las cabinas

    Con el cambio de esquema de concesiones y la decisión nacional de relicitar los corredores viales, el Ejecutivo municipal avanzó rápidamente en el reclamo por el corrimiento de los peajes. En la Ruta 12, el pedido ya se traduce en hechos concretos: comenzaron las demoliciones de las cabinas, permitiendo que los zarateños puedan acceder a la zona insular sin pagar peaje.

    Grupo Cartellone asumirá la concesión y promete obras

    Mediante la Resolución 80/2025, la Secretaría Nacional de Transporte adjudicó al grupo Cartellone la concesión del denominado Tramo Oriental, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 y los puentes Zárate–Brazo Largo. La empresa tomará posesión a mediados de enero y prevé iniciar obras urgentes de mantenimiento, especialmente en la Ruta 12, hoy en un estado crítico. También se analiza la posible reincorporación de trabajadores desvinculados tras el fin de la concesión anterior.

