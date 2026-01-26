Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

Una discusión familiar desatada el domingo por la noche terminó a los tiros en la estación de servicio YPF ubicada en Av. Lavalle y Teodoro Fels, en Zárate . Durante el enfrentamiento se escucharon varios disparos y uno de ellos impactó en un hombre, que cayó al suelo gravemente herido .

El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

Según fuentes consultadas, el episodio se produjo pasadas las 21 horas, cuando por motivos que aún son materia de investigación se inició una fuerte discusión entre familiares dentro del predio de la estación de servicio. En ese contexto, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, generando pánico entre los presentes.

Uno de los proyectiles alcanzó a un hombre adulto, quien se desplomó inmediatamente en el lugar. Testigos alertaron a los servicios de emergencia mientras personal policial acudía a la escena para asegurar la zona y recabar las primeras pruebas.

La víctima recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos por parte de los equipos de emergencia. Posteriormente fue trasladada de urgencia al hospital Virgen del Carmen en estado crítico, donde pese al esfuerzo médico falleció a raíz de las graves heridas sufridas.

El lugar fue preservado para las pericias correspondientes, mientras se tomaban declaraciones a testigos y se analizaban registros de cámaras de seguridad de la zona.

Detención del sospechoso tras el homicidio

Horas más tarde, efectivos policiales lograron aprehender al presunto autor del disparo fatal en la zona de los barrios Saavedra y Santa Lucía. El sujeto quedó a disposición de la Justicia, imputado por el homicidio ocurrido en la estación de servicio.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades, en una causa que generó fuerte conmoción en la comunidad.