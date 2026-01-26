lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    El hecho ocurrió en Zárate, la víctima murió tras ser baleada y el agresor fue detenido horas después.

    26 de enero de 2026 - 10:28
    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Enlace Crítico

    Una discusión familiar desatada el domingo por la noche terminó a los tiros en la estación de servicio YPF ubicada en Av. Lavalle y Teodoro Fels, en Zárate. Durante el enfrentamiento se escucharon varios disparos y uno de ellos impactó en un hombre, que cayó al suelo gravemente herido.

    Lee además
    La intervención municipal se concretó tras múltiples actuaciones vinculadas a riñas, incidentes violentos y alteraciones del orden que se produjeron de manera reiterada en la puerta del establecimiento, sobre la vereda y en las inmediaciones del local.

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia
    La dirección del Hospital Zonal General de Agudos Virgen del Carmen informó el inicio de dos proyectos de infraestructura interna destinados a la modernización de los sectores de Ginecología y Salud Mental.

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Disparos en la YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels

    Según fuentes consultadas, el episodio se produjo pasadas las 21 horas, cuando por motivos que aún son materia de investigación se inició una fuerte discusión entre familiares dentro del predio de la estación de servicio. En ese contexto, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, generando pánico entre los presentes.

    Uno de los proyectiles alcanzó a un hombre adulto, quien se desplomó inmediatamente en el lugar. Testigos alertaron a los servicios de emergencia mientras personal policial acudía a la escena para asegurar la zona y recabar las primeras pruebas.

    Traslado al hospital Virgen del Carmen

    La víctima recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos por parte de los equipos de emergencia. Posteriormente fue trasladada de urgencia al hospital Virgen del Carmen en estado crítico, donde pese al esfuerzo médico falleció a raíz de las graves heridas sufridas.

    El lugar fue preservado para las pericias correspondientes, mientras se tomaban declaraciones a testigos y se analizaban registros de cámaras de seguridad de la zona.

    Detención del sospechoso tras el homicidio

    Horas más tarde, efectivos policiales lograron aprehender al presunto autor del disparo fatal en la zona de los barrios Saavedra y Santa Lucía. El sujeto quedó a disposición de la Justicia, imputado por el homicidio ocurrido en la estación de servicio.

    La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades, en una causa que generó fuerte conmoción en la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El 24 de enero se cumplieron 29 años del asesinato de Pancho Torrecilla.

    Se cumplieron 29 años del crimen de Francisco "Pancho" Torrecilla, el caso que marcó a Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    Se registran noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 24 o 25 grados, lo que dificulta el enfriamiento natural de viviendas y edificios durante la madrugada.

    Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor

    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    Luca Prodan, figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo.
    Cultura

    Buenos Aires homenajea a Luca Prodan con una escultura en el espacio público

    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido