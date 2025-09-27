Zárate: el 2° Cabildo Abierto por la Soberanía Energética con amplia participación sindical y social

Zárate: se realizó el 2do Cabildo abierto por la soberanía energética con amplia participación sindical y social

El segundo Cabildo Abierto por la Soberanía Energética se realizó este viernes en Zárate , con participación de sindicatos, trabajadores, especialistas y referentes políticos. El evento, impulsado por las dos CTA, busca construir una agenda federal de defensa de los recursos estratégicos, resistir privatizaciones y promover una política energética basada en producción, empleo y soberanía.

El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN: un centro de alta complejidad único en la región

El encuentro se desarrolló en la sede de Luz y Fuerza de Zárate, con presencia de representantes de FETERA, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, ATE , CTERA , cooperativas, pymes y organizaciones sociales.

Entre los oradores destacados estuvieron Hugo “Cachorro” Godoy , Hugo Yasky , Agustina Propato y Gastón Ghioni , además de expertos como Isidro Baschar , Analía Zárate , Julio Gambina y Roberto Daoud . El eje común: frenar la entrega del patrimonio energético y promover un modelo de desarrollo soberano.

Godoy denunció que el actual gobierno “acelera la entrega al poder económico y político de Estados Unidos” e intenta privatizar centrales nucleares . Llamó a los trabajadores a organizarse en defensa de los bienes estratégicos del país.

Hugo Yasky reforzó ese mensaje: “La energía es un derecho. Defenderla es clave para el desarrollo nacional”. Se cuestionó el modelo actual basado en extracción y exportación, y se reclamó una transición energética popular, industrial y soberana.

Energía, geopolítica y lucha legislativa

Se analizaron temas clave: el rol de YPF, el retroceso en inversión, el déficit en la balanza energética, y el acuerdo con Mekorot por el manejo del agua. La diputada Agustina Propato se comprometió a respaldar la causa en el Congreso: “Este no es solo un plan de ajuste, es de dependencia y saqueo”.

Ghioni, subsecretario de Energía bonaerense, denunció que el gobierno no generó un solo megawatt nuevo y que “sin YPF, Argentina sería inviable”.

Un cierre con compromiso colectivo

Oscar de Isasi, Roberto Baradel, y los organizadores principales, Godoy y Julio Acosta, cerraron el evento reafirmando el compromiso con la soberanía, el trabajo y la producción nacional.

Se proyectan nuevos cabildos en otras provincias, con el objetivo de consolidar una agenda energética federal, democrática y al servicio del país.