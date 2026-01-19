Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

Walter Juárez interpretó la zamba de Carlos Roldán El arte de querer, acompañado por Zoilo Bartolo en guitarra base y Nahuel Velázquez en bombo.

Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal.

Pasadas las 7:00 de la mañana de este lunes, los locutores anunciaron lo que todos esperaban: los 13 ganadores del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, quienes tendrán su lugar en el Festival Nacional de Folklore , que comenzará el próximo sábado 24.

Cultura y espectáculos El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

Cultura y espectáculos Walter Juárez busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

El anuncio coronó dos intensas jornadas de ronda final, de las que participaron 154 artistas clasificados a lo largo de siete instancias de competencia. Durante el sábado y el domingo, los concursantes pudieron mostrarse ante un gran marco de público, con más de 4.000 personas presentes en cada jornada en la plaza Próspero Molina .

En un clima de expectativa y emoción, Pablo Bauhoffer, Emilse Romero Hillman y Viviana Molina Rodríguez fueron convocando al escenario Atahualpa Yupanqui a los artistas seleccionados. Cada nombre fue celebrado con aplausos de pie por una plaza colmada, que volvió a vibrar con el talento emergente del folklore argentino. La lluvia del domingo quedó atrás y el sol iluminó gran parte del tradicional predio coscoíno.

Nuestro representante, Walter Juárez , tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. Interpretó la zamba de Carlos Roldán, El arte de querer , acompañado por Zoilo Bartolo en guitarra base y Nahuel Velázquez en bombo. Si bien su desempeño fue elogiado por el público, el puntaje obtenido no le permitió consagrarse como ganador de su rubro.

La actuación de Walter Juárez se puede ver en el siguiente link (tiempo del video: 7:31:45).

Embed - 54° Edición Pre Cosquín 2026 -2da Final 18/01/2026

Ganadores del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026

La página del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín dio a conocer la nómina de ganadores de la final.

Solista Vocal

-Francisco Santarén | Sede Santa Teresita, Buenos Aires

-Wara Calpanchay | Sede San Salvador de Jujuy, Jujuy

Dúo Vocal

-Madera Mineral | Sede La Plata, Buenos Aires

Conjunto Vocal

-Trinar | Sede Resistencia, Chaco

Solista Instrumental

-Matías Hermosilla | Sede Zapala, Neuquén

Conjunto Instrumental

-Dúo Marcos – Batallanos | Sede San Salvador de Jujuy, Jujuy

Canción Inédita

-«La Yuyera» por Damián Lemes | Sede Gualeguaychú, Entre Ríos

Solista de Malambo Femenino

-Trinidad Orellano | Sede Esperanza, Santa Fe

Solista Malambo masculino

-Nicolás Robles | Sede La Matanza, Buenos Aires

Conjunto de Malambo

-La Sajuriana | Sede San Juan, San Juan

Pareja de Baile Tradicional

-Fabiana González – Darío Flores | Sede La Rioja, La Rioja

Pareja de Baile Estilizado

-Carolina Gerez – Lucas Coliluan | Sede La Plata, Buenos Aires

Conjunto de Baile Folklórico

-Sumampa | Sede La Matanza, Buenos Aires.

Noche de gala de ganadores

Los siete triunfadores en los rubros de música y los seis en los de danza, tendrán la oportunidad de lucirse este lunes en el regreso después de muchos años de la Noche de ganadores, en la que mostrarán un espectáculo más completo que el que presentaron durante el certamen. La velada será desde las 22:00 y con entrada libre y gratuita. También se podrá seguir por el streaming oficial en YouTube, Aquí Cosquín Radio y Canal 10. (Fuente: aquicosquin.com.ar)