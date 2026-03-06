viernes 06 de marzo de 2026
    • Entretenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con dos estrenos y títulos que siguen convocando público

    Cinema Pergamino suma esta semana la animada Hoppers: Operación Castor y la oscura y musical La novia, mientras continúan GOAT, Scream 7 y Playa de lobos.

    6 de marzo de 2026 - 10:00
    Hoppers: Operación Castor. Una aventura animada de Disney y Pixar que combina humor, tecnología y naturaleza.

    Hoppers: Operación Castor. Una aventura animada de Disney y Pixar que combina humor, tecnología y naturaleza.

    PRENSA
    La novia. Una versión audaz y oscura del clásico de Mary Shelley que mezcla terror, drama y musical en una intensa historia de amor.

    La novia. Una versión audaz y oscura del clásico de Mary Shelley que mezcla terror, drama y musical en una intensa historia de amor.

    PRENSA

    La cartelera de Cinema Pergamino se renueva esta semana con dos propuestas muy diferentes entre sí: la aventura animada Hoppers: Operación Castor, pensada para toda la familia, y la oscura y provocadora La novia, una relectura del clásico Frankenstein. Al mismo tiempo, las salas del Complejo LA OPINION Plaza mantienen en pantalla títulos que vienen sosteniendo una buena respuesta del público como GOAT, Scream 7 y Playa de lobos, consolidando una programación equilibrada entre novedades y reposiciones.

    Hoppers: Operación Castor

    Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

    En la nueva película de Disney y Pixar, "Hoppers", científicos han descubierto cómo transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas, ¡permitiendo que las personas se comuniquen con los animales como animales!

    La aventura presenta a Mabel, una amante de los animales que ve la oportunidad de usar una nueva tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico hiperrealista y así comunicarse directamente con los animales. Mientras devela misterios del reino animal que van más allá de todo lo que había imaginado, Mabel entabla amistad con el carismático castor Rey George, y debe reunir a todo el reino animal para enfrentar una inminente amenaza humana: en manos del persuasivo alcalde Jerry.

    Dirección: Daniel Chong. Guion: Daniel Chong y Jesse Andrews. Elenco: Piper Curda, Bobby Moynihan y Jon Hamm. Género: infantil, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 105 minutos. Calificación: apta para todo público.

    La novia

    Embed - ¡LA NOVIA! | Tráiler Oficial | Doblado

    La segunda película de Maggie Gyllenhaal tras su debut como directora, La hija perdida, es una versión atrevida e imaginativa del clásico Frankenstein de Mary Shelley. Ambientada en el Chicago de los años 30, la película se centra en un monstruo solitario, interpretado por Bale, que recluta al Dr. Euphronios para crearse un compañero. Ambos reviven a una joven asesinada y nace la novia del título, interpretada por Buckley. Una historia de amor desmoronada, en la que el monstruo y su novia se embarcan en una matanza, mientras son perseguidos por la policía.

    Además de la novela de Shelley de 1818, la película se inspira en La novia de Frankenstein , de 1935. Gyllenhaal dirige a partir de su propio guion y produce junto a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren.

    Diirección: Maggie Gyllenhaal. Actores principales: Jessie Buckley, Christian Bale. Género: terror, musical, drama. Origen: Estados Unidos. Duración: 126 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años.

