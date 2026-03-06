Cinema Pergamino renueva su cartelera con dos estrenos y títulos que siguen convocando público

La novia. Una versión audaz y oscura del clásico de Mary Shelley que mezcla terror, drama y musical en una intensa historia de amor.

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva esta semana con dos propuestas muy diferentes entre sí: la aventura animada Hoppers: Operación Castor , pensada para toda la familia, y la oscura y provocadora La novia , una relectura del clásico Frankenstein . Al mismo tiempo, las salas del Complejo LA OPINION Plaza mantienen en pantalla títulos que vienen sosteniendo una buena respuesta del público como GOAT, Scream 7 y Playa de lobos , consolidando una programación equilibrada entre novedades y reposiciones.

En la nueva película de Disney y Pixar, "Hoppers", científicos han descubierto cómo transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas, ¡permitiendo que las personas se comuniquen con los animales como animales!

La aventura presenta a Mabel, una amante de los animales que ve la oportunidad de usar una nueva tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico hiperrealista y así comunicarse directamente con los animales. Mientras devela misterios del reino animal que van más allá de todo lo que había imaginado, Mabel entabla amistad con el carismático castor Rey George, y debe reunir a todo el reino animal para enfrentar una inminente amenaza humana: en manos del persuasivo alcalde Jerry.

La novia

La segunda película de Maggie Gyllenhaal tras su debut como directora, La hija perdida, es una versión atrevida e imaginativa del clásico Frankenstein de Mary Shelley. Ambientada en el Chicago de los años 30, la película se centra en un monstruo solitario, interpretado por Bale, que recluta al Dr. Euphronios para crearse un compañero. Ambos reviven a una joven asesinada y nace la novia del título, interpretada por Buckley. Una historia de amor desmoronada, en la que el monstruo y su novia se embarcan en una matanza, mientras son perseguidos por la policía.

Además de la novela de Shelley de 1818, la película se inspira en La novia de Frankenstein , de 1935. Gyllenhaal dirige a partir de su propio guion y produce junto a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren.

Diirección: Maggie Gyllenhaal. Actores principales: Jessie Buckley, Christian Bale. Género: terror, musical, drama. Origen: Estados Unidos. Duración: 126 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años.