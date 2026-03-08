En conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, reponen la obra Gloria

Pamela Lombari interpreta a la protagonista de Gloria, obra basada en textos de Virginia Feinmann, con dirección de Raúl Notta.

En un año que conmemora los 50 años del Golpe de Estado de 1976, Memoria, Verdad y Justicia, Nietes Pergamino y la Asociación para la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino invitan a la comunidad a la presentación de Gloria, una obra que mezcla lo íntimo y lo político a través de relatos breves de la escritora, periodista y traductora argentina Virginia Feinmann. La adaptación y dirección están a cargo de Raúl Notta, mientras que la actuación corre por cuenta de Pamela Lombari.

La función tendrá lugar el viernes 13 de marzo a las 20:00 en el Espacio-Sitio de Memoria ex Comisaría 1ª (Dorrego 636) y tendrá una duración de 30 minutos, con entrada libre y gratuita. Se trata de una experiencia teatral que invita al público a sumergirse en relatos que oscilan entre la autobiografía y lo cotidiano, con una mirada política que conecta la vida personal con la memoria colectiva.

Gloria y un importante recorrido El grupo de teatro Fratacho, responsable de la puesta, ya llevó “Gloria” al Festival Nacional de Teatro por Mujer 2022 en Santa Clara del Mar. Además, la obra formó parte del Catálogo de Espectáculos del Programa INTI 2022-2024 y fue seleccionada en 2023 por el Consejo Provincial de Teatro Independiente para recorrer distintos escenarios de la provincia de Buenos Aires, consolidando su relevancia en el teatro independiente argentino.

Virginia Feinmann, nacida en Buenos Aires en 1971, combina su carrera literaria y periodística con una profunda vinculación con el movimiento de derechos humanos desde 1997. Su cuento “Gloria”, publicado en Página/12 en 2014, ya había sido adaptado por Teatro x la Identidad en colaboración con las Abuelas de Plaza de Mayo, reflejando la potente conexión de su obra con la memoria histórica.

Según la contratapa, la obra es “un conjunto de textos que brillan por sí mismos y, a la vez, forman un todo en el que la vida íntima de una mujer refleja el mundo entero. Seducen por su aparente ligereza, pero esconden profundidades que impactan al lector y espectador”. La función en Pergamino ofrecerá una oportunidad única para acercarse a estas historias en un espacio cargado de memoria y compromiso social, reforzando la conexión entre arte, historia y reflexión política.

