Comienza este viernes Lectores Anónimos en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Lectores Anónimos: un nuevo espacio para compartir la pasión por los libros en la Biblioteca Joaquín Menédez.

En la previa del Día Mundial de la Lectura, la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez presenta Lectores Anónimos, una propuesta gratuita y abierta para quienes aman la lectura y compartir sus experiencias. La actividad inicia este viernes y será todos los viernes de 19:00 a 20:30 en la sede de Mitre y avenida Colón.

Francisco Albani, uno de sus promotores explicó que Lectores Anónimos es “un espacio-tiempo para compartir el descubrimiento del mayor legado de nuestros antepasados: los libros, la Memoria de la Humanidad”.

La idea es compartir sobre lo que se lee, o ha leído y de esta manera “leer a través de los ojos de los demás. Recorrer juntos un mundo individualmente inabarcable, con la paciencia, solidaridad, y compañerismo típicos de un club deportivo.”

Una de las dinámicas que se aplicará es: Tertulia de Libros y Lectura, Conexiones, Recomendaciones.

Consiste en una conversación abierta y grupal moderada para garantizar tiempo a todos los participantes y favorecer diálogos por sobre monólogos.

