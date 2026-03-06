viernes 06 de marzo de 2026
    • Cultura

    Comienza este viernes Lectores Anónimos en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    En la previa del Día de la Lectura, la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez lanza una propuesta gratuita y abierta para lectores de todas las edades.

    6 de marzo de 2026 - 11:27
    Lectores Anónimos: un nuevo espacio para compartir la pasión por los libros en la Biblioteca Joaquín Menédez.

    Lectores Anónimos: un nuevo espacio para compartir la pasión por los libros en la Biblioteca Joaquín Menédez.

    PRENSA
    Francisco Albani, uno de sus promotores explicó que Lectores Anónimos es “un espacio-tiempo para compartir el descubrimiento del mayor legado de nuestros antepasados: los libros, la Memoria de la Humanidad”.

    La idea es compartir sobre lo que se lee, o ha leído y de esta manera “leer a través de los ojos de los demás. Recorrer juntos un mundo individualmente inabarcable, con la paciencia, solidaridad, y compañerismo típicos de un club deportivo.”

    Una de las dinámicas que se aplicará es: Tertulia de Libros y Lectura, Conexiones, Recomendaciones.

    Consiste en una conversación abierta y grupal moderada para garantizar tiempo a todos los participantes y favorecer diálogos por sobre monólogos.

    Temas
    Dejá tu comentario

    Lectores Anónimos: un nuevo espacio para compartir la pasión por los libros en la Biblioteca Joaquín Menédez.
