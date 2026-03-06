viernes 06 de marzo de 2026
    • Cultura

    Crear es resistir la urgencia: muestra colectiva para celebrar Día Internacional de la Mujer Trabajadora

    Más de treinta artistas expondrán sus producciones visuales en el Centro Cultural Registrarte. La inauguración de Crear es resistir la urgencia será este viernes.

    6 de marzo de 2026 - 11:00
    Obra de Micaela Bello. Crear es resistir la urgencia reúne en el Centro Cultural Registrarte a más de treinta artistas mujeres.

    La exposición surge como un espacio de encuentro e intercambio entre creadoras, con el objetivo de compartir procesos, inquietudes y búsquedas artísticas. La iniciativa invita a conocer en qué está trabajando cada una: los temas que atraviesan sus obras, sus intereses y las formas en que transforman experiencias en lenguaje visual.

    “En un mundo que nos quiere rápidas, productivas y siempre disponibles, crear es un acto de pausa y de presencia —señalan desde la organización—. Es habitar el tiempo propio, transformar la experiencia en lenguaje y hacer visible aquello que cada una viene trabajando”.

    En ese sentido, la muestra propone detenerse frente a las obras como un gesto de resistencia frente a la lógica de la urgencia cotidiana, reivindicando el arte como un territorio de reflexión, sensibilidad y construcción colectiva.

    Inaugura también la galería La Salmón

    En el marco de la apertura de la muestra se inaugurará además La Salmón, una nueva galería y tienda de arte que funcionará dentro del Centro Cultural Registrarte.

    El espacio se proyecta como un punto de encuentro para artistas y público, pensado para exhibir obras, promover intercambios y activar proyectos culturales en diálogo con la comunidad. Desde la organización explican que La Salmón busca funcionar como un “umbral” donde las producciones artísticas puedan circular y generar nuevas experiencias colectivas.

    Quienes estén interesados en presentar proyectos expositivos podrán enviar sus propuestas al correo electrónico [email protected]

    Las artistas participantes

    Las expositoras que forman parte de Crear es resistir la urgencia son: Natalia Azpeitia, Daniela Conte, Silvina Gerlo, Silvia Tunesi, Stella Orlando, Rosanna Santoro, Fabiana Seleme, Cecilia Pericich, Samanta Suárez, Analía Cusumano, Gigi Scotellaro, Micaela Bello, Verónica Fasciani, Laura Riera, Carolina Bonillo, Vanesa Mescher, Jorgelina Ledesma, Paloma Franco, Natalia Tealdi, Keila Venturi, Frédérique Mirande, Ale Antipoemario, Graciela Castañón, Marcela Cenacchi, Juli Andriolo, Vanesa Contardi, Heidy Bigatti, Lelis Pagani, Ale Montini, María Elena Escolá, Aye Luzuriaga y Lula Defrancesco.

    También participan la Colectiva Zurciendo el Planeta, Milena Pergamino y Leer en tribu.

    La muestra podrá visitarse durante todo marzo, los jueves y viernes de 19:00 a 21:00, en el Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221.

    Más información en Instagram: @centrocultural.registrarte

