Buenas noches señor presidente: teatro contemporáneo para reflexionar sobre el poder y los vínculos

Luciérnagas Doradas Producciones estrena este domingo la obra Buenas noches señor presidente , escrita por Javier Ferretti y dirigida por Fidela Carruega y Fabián Vitelli . La propuesta contará con las actuaciones del propio Ferretti y de la actriz Julia Benedettini , en una puesta que combina intimidad escénica y reflexión social.

La función comienza a las 20:00 en Habemus Theatrum , sala ubicada en Jujuy 227. Las reservas ya pueden realizarse al 2477 451467.

La obra se inscribe dentro de la dramaturgia argentina contemporánea y presenta un encuentro íntimo y reflexivo protagonizado por una pareja. En escena, los personajes transitan un diálogo cargado de matices emocionales y simbólicos que expone tensiones entre lo personal y lo institucional.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo una atmósfera de intriga característica del teatro independiente, la narrativa se centra en la interacción entre ambos protagonistas dentro de un entorno que sugiere, al mismo tiempo, formalidad institucional y vulnerabilidad humana.

A través de ese intercambio, la pieza propone una mirada crítica sobre las relaciones de poder que atraviesan la vida social. El texto dialoga con el presente al contrastar los avances tecnológicos y los cambios culturales con estructuras de poder que aún persisten y se reproducen de manera naturalizada.

El equipo creativo se completa con la fotografía de Laura Riera y el diseño de iluminación a cargo de Facundo Cruz.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $17.000, mientras que en puerta costarán $20.000. Tras su estreno, la obra volverá a presentarse los domingos 15, 22 y 29 de marzo, también a las 20:00.