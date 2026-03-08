domingo 08 de marzo de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Buenas noches señor presidente: teatro contemporáneo para reflexionar sobre el poder y los vínculos

    La propuesta de Luciérnagas Doradas Producciones se estrena este domingo en Habemus Theatrum, con las actuaciones de Javier Ferretti y Julia Benedettini.

    8 de marzo de 2026 - 09:00
    Javier Ferretti y Julia Benedettini protagonizan Buenas noches señor presidente, la nueva propuesta de Luciérnagas Doradas Producciones.

    Javier Ferretti y Julia Benedettini protagonizan Buenas noches señor presidente, la nueva propuesta de Luciérnagas Doradas Producciones.

    LAURA RIERA

    Luciérnagas Doradas Producciones estrena este domingo la obra Buenas noches señor presidente, escrita por Javier Ferretti y dirigida por Fidela Carruega y Fabián Vitelli. La propuesta contará con las actuaciones del propio Ferretti y de la actriz Julia Benedettini, en una puesta que combina intimidad escénica y reflexión social.

    Pamela Lombari interpreta a la protagonista de Gloria, obra basada en textos de Virginia Feinmann, con dirección de Raúl Notta.
    Cultura

    En conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, reponen la obra Gloria
    Lectores Anónimos: un nuevo espacio para compartir la pasión por los libros en la Biblioteca Joaquín Menédez.
    Cultura

    Comienza este viernes Lectores Anónimos en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    La función comienza a las 20:00 en Habemus Theatrum, sala ubicada en Jujuy 227. Las reservas ya pueden realizarse al 2477 451467.

    De qué trata Buenas noches señor presidente

    La obra se inscribe dentro de la dramaturgia argentina contemporánea y presenta un encuentro íntimo y reflexivo protagonizado por una pareja. En escena, los personajes transitan un diálogo cargado de matices emocionales y simbólicos que expone tensiones entre lo personal y lo institucional.

    Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo una atmósfera de intriga característica del teatro independiente, la narrativa se centra en la interacción entre ambos protagonistas dentro de un entorno que sugiere, al mismo tiempo, formalidad institucional y vulnerabilidad humana.

    A través de ese intercambio, la pieza propone una mirada crítica sobre las relaciones de poder que atraviesan la vida social. El texto dialoga con el presente al contrastar los avances tecnológicos y los cambios culturales con estructuras de poder que aún persisten y se reproducen de manera naturalizada.

    El equipo creativo se completa con la fotografía de Laura Riera y el diseño de iluminación a cargo de Facundo Cruz.

    Las entradas anticipadas tienen un valor de $17.000, mientras que en puerta costarán $20.000. Tras su estreno, la obra volverá a presentarse los domingos 15, 22 y 29 de marzo, también a las 20:00.

    Pamela Lombari interpreta a la protagonista de Gloria, obra basada en textos de Virginia Feinmann, con dirección de Raúl Notta.
    Cultura

    En conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, reponen la obra Gloria

