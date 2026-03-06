Arte, música y teatro: un fin de semana con amplia agenda cultural en Pergamino

La banda Knockout que este sábado toca en La Viki Fest en Don Pedro con Espinas: Fernando mansilla ( voz ), Adrián Ciambarella (batería), Carlos Farías (bajo), Juan Lomelino (teclados), Emanuel Contreras (guitarra) y Juan Gentili (guitarra).

El fin de semana llega con una agenda cultural cargada de propuestas en Pergamino y localidades cercanas. Desde este viernes habrá inauguraciones de muestras de arte , estrenos teatrales, recitales, festivales de música , espectáculos en bares y renovaciones en la cartelera de cine. Entre las actividades destacadas se encuentran la apertura de la muestra colectiva Crear es resistir la urgencia en el Centro Cultural Registrarte , los estrenos de las obras de teatro La última copa y Buenas noches señor presidente , la presentación de la banda rosarina Cielo Razzo en la Casa de la Cultura, un homenaje a la mujer en Florentino y la tercera edición de La Viki Fest . Además, habrá shows musicales en distintos espacios de la ciudad, nuevas películas en Cinema Pergamino y la posibilidad de recorrer museos y espacios históricos durante el sábado y el domingo.

Este viernes se habilita en el Centro Cultural Registrarte la muestra colectiva Crear es resistir la urgencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Participan más de treinta mujeres artistas. También se inaugurará además La Salmón, una nueva galería y tienda de arte.

Sarratea 221, a las 20:30. Entrada libre y gratuita.

Este sábado se estrena en Micro Teatro Pergamino La última copa, una obra de creación colectiva, con dirección de Nazareth Gill. Actúan: Marcela Vera, Mariela Martínez, Selva Francese, Alejandro Rossi, Martina Ponte, Angelina Gennero, Caterina Vega y Valentina Tornello.

Chile 798, a las 21:00. Reservas al 2477 464683. Instagram: microteatropergamino.ok

La obra volverá a escena el domingo a las 20:00.

Cinema Pergamino

Dos estrenos

Este viernes Cinema Pergamino renueva su cartelera de películas. Se estrenan: Hopper: Operación Castor y La novia. Continúan en pantalla GOAT, Scream 7 y Playa de lobos.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la banda Bataclana. El sábado animará la noche la agrupación Amparos. En ambas jornadas complementa musicalmente el DJ Gustavo.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $5000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

Ritmo Club

Show tropical y Jorge Miguel

Este viernes, en el marco del Día de la Mujer, Naty presenta un show tropical ($5000). El sábado se presenta en Ritmo Club el cantautor local Jorge Miguel, junto a Tiago Cordero, Joaco Rodríguez y Dante Risso, con una propuesta de reggae.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Reservas de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

Don Pedro con espinas

La Viki Fest

Este sábado en Don Pedro con espinas se realizará la tercera edición de La Viki Fest. Participarán las bandas Los Pelados, Knock Out, Calmaeterna y Exegesys.

Alvear y el arroyo, a las 21:00.

Casa de la Cultura

Cielo Razzo

Este sábado se presenta en la sala mayor de la Casa de la Cultura la banda rosarina Cielo Razzo.

Las entradas son de capacidad limitada y se encuentran a la venta a través de www.planetaentrada.com, con acceso directo desde la página de la productora @deepproducciones. También pueden adquirirse de manera presencial en el local Peppers Vinos.

Florentino Teatro Bar

Homenaje a la mujer

Este sábado, en Florentino el guitarrista Joaquín Medrán propone un nuevo homenaje a la Mujer. En esta 7ª edición se presentan: Evelina Rodríguez, Liliana Fernández, Silvia Pérez, Milagros Moya, Cora Tulliani, Luciana Lucero, Gachi Tulliani, Ana Balut, July Gnini y Patricia Giles.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Entrada: $12000. Reservas al 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

Habemus Theatrum

Buenas noches señor presidente

Este domingo, Habemus Theatrum se estrenará la obra Buenas noches señor presidente, de Javier Ferretti, con dirección de Fidela Carruega y Fabián Vitelli, y las actuaciones de Javier Ferretti y Julia Benedettini. La producción es de Luciérnagas Doradas.

Jujuy 227, a las 20:00. Reservas al 2477 451467.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los días sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 17:30 a 20:30. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]