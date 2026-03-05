Comienza la inscripción para las Becas Artísticas 2026 ¿Cuáles son los pasos a seguir?

El Programa de Becas Artísticas busca acompañar la formación y el desarrollo de jóvenes creadores de Pergamino.

Del 9 al 23 de marzo inclusive estará abierta la inscripción para el Programa de Becas Artísticas 2026 , destinado a artistas locales que deseen perfeccionarse en su disciplina.

Cultura y espectáculos Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

Cultura Miguel Angel Gasparini llega a Pergamino con una muestra dedicada al arte gauchesco

La convocatoria se realizará de manera online a través de Portal Ciudadano , donde los interesados deberán registrarse previamente para luego completar la inscripción.

Completar la inscripción a la Beca: https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano/becas_artisticas.php

Durante el proceso deberán cargar sus antecedentes artísticos, el programa de capacitación que desean realizar y el costo de la misma.

El Programa de Becas Artísticas, regulado por las Ordenanzas Municipales Nº 7694/12 y 8330/16, tiene como objetivo promover la formación y el desarrollo de artistas locales, brindando la posibilidad de perfeccionarse en distintas disciplinas.

Disciplinas para las Becas Artísticas

Las postulaciones pueden referirse a distintas disciplinas, entre ellas:

- Artes musicales: bandas, canto coral, cantautor, ópera, composición, dirección, entre otras.

- Artes plásticas y visuales: cerámica, mural, pintura, dibujo, escultura, arte digital, artes gráficas, diseño, fotografía, historieta, cinematografía, arquitectura, grabado, serigrafía, etcétera.

- Artes literarias: narrativa, cuento, poesía, novela, ensayo, entre otras.

- Artes escénicas: danzas, teatro, performance, circo, entre otras.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán postularse personas entre 18 y 35 años, nacidas en el Partido de Pergamino o con más de dos años de residencia en el distrito.

Los aspirantes no podrán ser funcionarios o empleados públicos, ni tener relación directa con empleados o funcionarios de la Subsecretaría de Cultura ni con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación del Honorable Concejo Deliberante.

Cómo será la evaluación

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta:

-La trayectoria artística del solicitante.

-El programa de estudios o capacitación que desea realizar.

-El proyecto de devolución a la comunidad.

Las solicitudes incompletas quedarán automáticamente descalificadas y la aprobación de la beca, una vez evaluada, no implica necesariamente el otorgamiento del monto total solicitado.

Además, los aspirantes no podrán haber sido beneficiarios de becas en los dos años sucesivos anteriores.

Las presentaciones serán analizadas por una Comisión Evaluadora y jurados idóneos según la disciplina. Una vez seleccionados, los becarios deberán firmar un Acta de Compromiso, que incluirá la certificación mensual de cursada y la realización del proyecto de devolución a la comunidad.