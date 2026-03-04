Miguel Angel Gasparini llega a Pergamino con una muestra dedicada al arte gauchesco

Miguel Angel Gasparini, referente contemporáneo del arte gauchesco, presentará su obra y realizará actividades especiales en el Museo Municipal Giunippero Castellano de Pergamino.

El reconocido artista plástico Miguel Angel Gasparini , oriundo de San Antonio de Areco , visitará Pergamino los días 20, 21 y 22 de marzo para presentar una destacada muestra de su obra gauchesca en el SUM del Museo Municipal Giuníppero Castellano de Pergamino . La exposición permanecerá abierta al público durante 15 días, aunque el artista estará presente especialmente en esas tres jornadas.

Gasparini nació en 1953 y es museólogo egresado de la Universidad del Museo Social Argentino y Maestro Nacional de Dibujo por la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Desde niño dibujaba caballos y figuras gauchescas junto a su padre Osvaldo Gasparini, quien fuera su maestro. Ahijado del famoso Don Segundo Ramírez Sombra. Ejerce la docencia en escuelas de San Antonio de Areco. Sus dibujos y pinturas están por toda la ciudad. En acuarela o al óleo, a mano alzada con marcador o carbonilla, lo cierto es que Miguel Angel Gasparini se ha ocupado desde niño de pintar temas gauchescos con todo lo que ha pasado por sus manos. Desde papeles y libros hasta murales y escuelas, este “pintor del gaucho argentino”, como le gusta que lo llamen, ha recorrido un largo camino hasta desembocar en su atelier-museo La Recova, donde expone sus obras y espera al visitante para contarle personalmente la historia de San Antonio de Areco.

Durante su estadía en Pergamino, el artista desarrollará diversas actividades abiertas a la comunidad:

-20 de marzo: talleres educativos destinados a artistas y estudiantes de nivel terciario, donde transmitirá sus saberes sobre la figura del gaucho de la pampa argentina, incluyendo una clínica de pintura en acuarela.

-21 de marzo, de 18:00 a 21:00: tintas en vivo en el SUM del Museo y Peña Folklórica en la Plaza Cerruti (frente al Museo). Las obras del artista serán subastadas a beneficio de Casita Yumbrel, entidad dedicada a fines educativos.

-22 de marzo: Gasparini recibirá personalmente a los visitantes de la muestra, compartiendo anécdotas, experiencias y conocimientos sobre su trayectoria y la tradición arequera.

Finalizada la presencia del artista, la muestra continuará abierta al público durante una semana más, brindando a vecinos y visitantes la oportunidad de apreciar el trabajo de uno de los referentes contemporáneos del arte gauchesco argentino.