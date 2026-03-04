Miguel Angel Gasparini llega a Pergamino con una muestra dedicada al arte gauchesco

El reconocido artista plástico Miguel Angel Gasparini, oriundo de San Antonio de Areco, visitará Pergamino los días 20, 21 y 22 de marzo para presentar una destacada muestra de su obra gauchesca en el SUM del Museo Municipal Giuníppero Castellano de Pergamino. La exposición permanecerá abierta al público durante 15 días, aunque el artista estará presente especialmente en esas tres jornadas.
Gasparini nació en 1953 y es museólogo egresado de la Universidad del Museo Social Argentino y Maestro Nacional de Dibujo por la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Desde niño dibujaba caballos y figuras gauchescas junto a su padre Osvaldo Gasparini, quien fuera su maestro. Ahijado del famoso Don Segundo Ramírez Sombra. Ejerce la docencia en escuelas de San Antonio de Areco. Sus dibujos y pinturas están por toda la ciudad. En acuarela o al óleo, a mano alzada con marcador o carbonilla, lo cierto es que Miguel Angel Gasparini se ha ocupado desde niño de pintar temas gauchescos con todo lo que ha pasado por sus manos. Desde papeles y libros hasta murales y escuelas, este “pintor del gaucho argentino”, como le gusta que lo llamen, ha recorrido un largo camino hasta desembocar en su atelier-museo La Recova, donde expone sus obras y espera al visitante para contarle personalmente la historia de San Antonio de Areco.
Actividades en Pergamino de Miguel Angel Gasparini
Durante su estadía en Pergamino, el artista desarrollará diversas actividades abiertas a la comunidad:
-20 de marzo: talleres educativos destinados a artistas y estudiantes de nivel terciario, donde transmitirá sus saberes sobre la figura del gaucho de la pampa argentina, incluyendo una clínica de pintura en acuarela.
-21 de marzo, de 18:00 a 21:00: tintas en vivo en el SUM del Museo y Peña Folklórica en la Plaza Cerruti (frente al Museo). Las obras del artista serán subastadas a beneficio de Casita Yumbrel, entidad dedicada a fines educativos.
-22 de marzo: Gasparini recibirá personalmente a los visitantes de la muestra, compartiendo anécdotas, experiencias y conocimientos sobre su trayectoria y la tradición arequera.
Finalizada la presencia del artista, la muestra continuará abierta al público durante una semana más, brindando a vecinos y visitantes la oportunidad de apreciar el trabajo de uno de los referentes contemporáneos del arte gauchesco argentino.