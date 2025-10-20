Walter Juárez, Exequiel Amaya y Gabriel Ivalo presentaron la zamba De mi madre

Los cantantes Walter Juárez y Exequiel Amaya , junto al joven percusionista Gabriel Ivalo , unieron sus voces y sensibilidad musical para presentar una emotiva versión de la zamba De mi madre , del recordado Chango Rodríguez . El lanzamiento se realizó este domingo a través de la plataforma YouTube , en el marco de los homenajes por el Día de la Madre .

El tema fue grabado en el estudio del reconocido productor Dalmiro Mesuro , donde los artistas lograron una interpretación sentida y respetuosa de esta joya del cancionero folklórico argentino. Con arreglos cuidados y una impronta personal, esta versión busca rendir tributo a todas las madres, evocando la ternura y la profundidad emocional que caracterizan a la obra del Chango Rodríguez .

El reconocido folklorista puntano Exequiel Amaya, radicado en Pergamino desde hace más de dos décadas, ha forjado una sólida y apasionada carrera dentro del panorama de la música folklórica argentina. Con una voz profunda y un estilo auténtico, Amaya se ha convertido en un referente del género en la región.

Nacido en el pintoresco pueblo de Balcarce, provincia de San Luis, su camino artístico comenzó desde muy joven, influenciado por una familia profundamente vinculada al folklore tradicional. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Merlo, donde continuó su formación musical y estrechó aún más sus lazos con las raíces culturales del país. En el año 2004, eligió Pergamino como su lugar de residencia, desde donde consolidó su carrera como solista, llevando su arte a escenarios de todo el país.

Su talento fue reconocido tempranamente cuando, en el año 2001, se consagró como ganador del prestigioso certamen "Ramallo Porá", y más tarde se destacó también en un concurso celebrado en Inés Indart. Ese mismo impulso lo llevó a participar, en 2004, en el ciclo televisivo “Folklorísimo”, emitido por Canal 7, donde tuvo una importante repercusión a nivel nacional.

Una etapa significativa en su trayectoria llegó de la mano del maestro Orlando Vera Cruz, con quien compartió escenarios emblemáticos como los de Diamante (Entre Ríos) y Jesús María (Córdoba), dos plazas fundamentales del folklore argentino. En 2006, su proyección artística alcanzó un nuevo hito al participar en los prestigiosos festivales de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y en Valle del Sol, en su tierra natal de San Luis.

El repertorio de Amaya se distingue por la elección cuidadosa de obras de grandes autores del cancionero popular, como Hernán Figueroa Reyes, Jorge Milikota, “Yuyo” Montes, y Rubén Santoro —éste último, oriundo de Pergamino—, entre otros, a quienes interpreta con profundo respeto y sentimiento.

A lo largo de su carrera, ha editado cuatro discos que reflejan su evolución artística y su compromiso con la música de raíz: "El Puntano", "El Alma Cuyana", "La Miradita" y "Resiliencia", título que sintetiza su recorrido, su perseverancia y su amor por el folklore argentino.

Walter Juárez: la canción romántica

Walter Juárez, cantante oriundo de nuestra ciudad, ha construido una destacada trayectoria en el mundo de la música, marcada por su versatilidad, perseverancia y pasión por el arte. Con una carrera que comenzó a temprana edad, Juárez sube a los escenarios desde los 10 años, demostrando desde entonces un carisma y una voz que lo posicionan como uno de los artistas más queridos de la región.

A lo largo de su camino, integró diversos grupos musicales que le permitieron explorar distintos estilos, hasta consolidarse como solista melódico, género en el que ha dejado una huella personal con interpretaciones cargadas de sentimiento. En 2012, su talento alcanzó proyección nacional al convertirse en finalista del certamen “Soñando por Cantar”, producido por Ideas del Sur. Esta experiencia no solo lo catapultó a nuevos públicos, sino que también le abrió las puertas a importantes medios televisivos.

Entre sus participaciones más destacadas en televisión, se cuentan sus presentaciones en “Pasión del Sábado”, emitido por América TV, y en “Dar la Nota”, por El Trece, donde conquistó a la audiencia con su estilo romántico y su calidad vocal. Ese mismo talento lo llevó a ser reconocido con el Premio Reina del Plata como Mejor Cantante Solista Melódico, distinción que reafirmó su lugar en la escena musical.

Su carrera también lo llevó a los escenarios internacionales, formando parte del staff de artistas que realizaron temporada en cruceros durante siete meses, una experiencia enriquecedora que le permitió llevar su música a públicos de diversas nacionalidades. En 2015, presentó su primer disco titulado “Invisible”, un trabajo íntimo y emotivo que refleja su identidad artística.

Durante la pandemia de 2020, Walter no detuvo su impulso creativo. En plena etapa de aislamiento, lanzó el videoclip de “Te siento aquí adentro”, una canción de su autoría que se convirtió en un mensaje esperanzador y profundo sobre los sentimientos compartidos en uno de los momentos más difíciles a nivel mundial.

En 2022, Juárez logró llegar a la final del prestigioso Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín, en su 50ª edición, en el rubro Solista Vocal, y también participó en el Certamen Pre Baradero, consolidándose como un referente emergente del canto popular argentino.

En 2024 se alzó como ganador del rubro Solista Vocal en el Certamen Pre Cosquín, representando a la sede Villa Constitución, un reconocimiento que confirmó su crecimiento artístico y proyección nacional.

Actualmente, Walter lidera el grupo “Suena Mi Cumbia”, una banda con la que recorre los escenarios de Pergamino y la región, llevando su música a distintos públicos y fusionando lo romántico con los ritmos populares. Su compromiso con el arte, su sensibilidad y su conexión con la gente hacen de él un artista completo, en constante evolución.