Con nuevas voces y proyectos, el Coro Polifónico Municipal y el Coro Italiano Pergamino comienzan su actividad

El Coro Polifónico Municipal y el Coro Italiano Pergamino anuncian el comienzo de actividades e incorporan nuevas voces.

Las agrupaciones corales de Pergamino comienzan a poner en marcha su calendario artístico 2026 y convocan a nuevos integrantes. Se trata del Coro Polifónico Municipal y del Coro Italiano Pergamino , ambos dirigidos por el profesor Diego Morán , que anunciaron el inicio de sus actividades y la incorporación de nuevas voces.

En el caso del Coro Polifónico Municipal , el proyecto para este año contempla una agenda de presentaciones de alto nivel artístico, con propuestas que incluirán la integración con instituciones culturales emblemáticas de la ciudad y el acompañamiento de una destacada formación de cámara.

Como primer paso, el próximo lunes 16 se realizará una breve audición destinada a conocer el registro y el color de voz de quienes deseen sumarse al conjunto. Desde la organización aclararon que no es necesario contar con experiencia profesional previa, sino tener compromiso, entusiasmo y ganas de compartir el arte coral.

La actividad se desarrollará en el salón del Honorable Concejo Deliberante (Florida 629), espacio donde también se llevarán adelante los ensayos del coro, programados para los lunes y jueves a las 18:30.

Por su parte, el Coro Italiano Pergamino transita un año especial, ya que en 2026 celebrará su 35° aniversario. Con motivo de esta fecha significativa, la institución prepara una serie de actividades conmemorativas que incluirán presentaciones musicales, artistas invitados y muestras de arte.

La agrupación, que cuenta con el respaldo del consulado italiano, también abrió la convocatoria para sumar nuevas voces y participar de los eventos programados durante el año.

La invitación está dirigida a personas mayores de 13 años, y no se requiere experiencia previa ni conocimientos de idioma italiano. Los ensayos comenzarán el lunes a las 17:30, también en el salón del Concejo Deliberante (Florida 629).

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 2477-343610.

Coro Polifónico Municipal y Coro Italiano Pergamino: actividades

Para las celebraciones y programas especiales de este año, el Coro Polifónico Municipal contará con la colaboración de destacados instrumentistas de nuestra ciudad, quienes aportarán la riqueza sonora de las cuerdas y la guitarra al repertorio preparado.

Los músicos invitados que acompañarán al Coro son: (violines) Luisina Doffo, Diego Bello, Emanuel Miceli, Pilar Solimando, Irina Usero, Belén De Pedro, Olivia Flageat, Gael Moran y Luciano Bello; (violonchelos) Malena Aranibe y Maribel Asset; (contrabajo) Joaquín Monteverde; (guitarra) Benjamín Moran.

La agrupación, que depende de la Subsecretaría de Cultura, tiene por delante proyectos de gran impacto comunitario:

-Homenaje a Atahualpa Yupanqui: El Coro oficiará como anfitrión en un taller y concierto que contará con la participación de Roberto "Coya" Chavero, hijo del legendario artista, junto a otros coros locales para fortalecer nuestra identidad cultural.

-40° Aniversario del GAE: Se realizará una colaboración especial junto al Grupo de Actores Especiales, uniendo la música y el teatro en una obra musical conmemorativa.

-Fusión con percusión: Se sumarán grupos de percusión de Pergamino para dar un color rítmico innovador a diversas canciones del repertorio.

Por su parte, el Coro Italiano de Pergamino cumple 35 años de vida institucional y lo celebrará a lo grande. Lejos de ser un aniversario más, la agrupación planea transformar este año en un ciclo de encuentro interdisciplinario, integrando la música coral con diversas expresiones artísticas de nuestra ciudad.

Esta agenda especial incluirá:

-Galas con artistas locales invitados: Fusionando el cancionero italiano con otros géneros y disciplinas.

-Muestras de arte: Exposiciones que acompañarán sus presentaciones, creando una experiencia cultural integral para el público pergaminense.

Desde su creación en 1991 en el Italclub, el coro ha sido un embajador itinerante. Tras representar oficialmente al Consulado Italiano de Pergamino desde 2024 y participar en 2025 de una importante convivencia coral en La Falda (Córdoba), la institución llega a su aniversario consolidada como un referente ineludible de la cultura regional.