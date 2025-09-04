Vuelta de Obligado prepara una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros

Una cita con la historia y la identidad nacional: Vuelta de Obligado será sede, una vez más, del Encuentro de Rastrojeros, el evento que celebra la cultura mecánica argentina y homenajea a uno de los vehículos más emblemáticos de la industria nacional. La nueva edición se realizará los días 22 y 23 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
Organizado por Graciela Villar, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, el encuentro propone una experiencia que combina tradición, historia y turismo.
Rastrojeros, autos clásicos y cultura popular
La actividad principal será la exhibición de rastrojeros restaurados y en funcionamiento, vehículos que marcaron una época en los años 60 y que, en muchos casos, todavía se usan para tareas rurales y laborales.
“Somos una comunidad compuesta por todos los que amamos a estos vehículos que, como en mi caso, aún son útiles para nuestros trabajos”, expresó Villar a La Opinión Semanario.
Además de los rastrojeros, el evento contará con una muestra de autos tunning y multimarcas, coordinada por Eduardo Burgueño, sumando un perfil más moderno y diverso a la exposición.
Artesanos, gastronomía y proyección turística
El encuentro tendrá también un polo gastronómico con opciones locales y un sector destinado a artesanos y emprendedores, convirtiéndolo en un paseo ideal para toda la familia.
La organización apuesta a que esta propuesta se consolide en el tiempo:
“Es un evento que nos sirve a todos, especialmente a quienes están vinculados con el turismo. Por eso le daremos continuidad para lograr, con los años, convertirlo en una fiesta provincial”, agregó Villar.