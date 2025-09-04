Vuelta de Obligado prepara una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros

Una cita con la historia y la identidad nacional: Vuelta de Obligado será sede, una vez más, del Encuentro de Rastrojeros , el evento que celebra la cultura mecánica argentina y homenajea a uno de los vehículos más emblemáticos de la industria nacional. La nueva edición se realizará los días 22 y 23 de noviembre , coincidiendo con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional .

Baradero complicado Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

Organizado por Graciela Villar , con el respaldo de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Pedro , el encuentro propone una experiencia que combina tradición, historia y turismo.

La actividad principal será la exhibición de rastrojeros restaurados y en funcionamiento , vehículos que marcaron una época en los años 60 y que, en muchos casos, todavía se usan para tareas rurales y laborales .

“Somos una comunidad compuesta por todos los que amamos a estos vehículos que, como en mi caso, aún son útiles para nuestros trabajos”, expresó Villar a La Opinión Semanario.

Además de los rastrojeros, el evento contará con una muestra de autos tunning y multimarcas, coordinada por Eduardo Burgueño, sumando un perfil más moderno y diverso a la exposición.

Artesanos, gastronomía y proyección turística

El encuentro tendrá también un polo gastronómico con opciones locales y un sector destinado a artesanos y emprendedores, convirtiéndolo en un paseo ideal para toda la familia.

La organización apuesta a que esta propuesta se consolide en el tiempo:

“Es un evento que nos sirve a todos, especialmente a quienes están vinculados con el turismo. Por eso le daremos continuidad para lograr, con los años, convertirlo en una fiesta provincial”, agregó Villar.