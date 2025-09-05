En el Puerto San Nicolás se invertirá US$7 millones para modernizar su infraestructura y duplicar su capacidad

El Puerto San Nicolás anunció un plan de inversión de USD 7 millones, el cual se ejecutará dentro de los próximos dos años con el objetivo de modernizar su infraestructura y ampliar su capacidad operativa.
Los detalles de las obras en el Puerto San Nicolás
El proyecto contempla cuatro obras estratégicas:
Las obras se realizarán en dos etapas:
-
La primera, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, incluirá la modernización de la Grúa Ganz N°2 y la construcción del nuevo acceso con playa pulmón.
-
La segunda, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, incorporará la repotenciación eléctrica y la nueva grúa.
Además de mejorar la eficiencia operativa, el plan generará puestos de trabajo directos e indirectos en la ciudad, consolidando al Puerto San Nicolás como un motor clave para el desarrollo económico regional.