viernes 05 de septiembre de 2025
    En el Puerto San Nicolás se invertirá US$7 millones para modernizar su infraestructura y duplicar su capacidad

    El Puerto San Nicolás anunció un plan de inversión para modernizar grúas, accesos y energía, y duplicar su capacidad operativa.

    5 de septiembre de 2025 - 08:45
    Inversión de 7 millones de dolares en el Puerto San Nicolás para remodelación.

    Inversión de 7 millones de dolares en el Puerto San Nicolás para remodelación.

    Diario El Norte

    El Puerto San Nicolás anunció un plan de inversión de USD 7 millones, el cual se ejecutará dentro de los próximos dos años con el objetivo de modernizar su infraestructura y ampliar su capacidad operativa.

    Los detalles de las obras en el Puerto San Nicolás

    El proyecto contempla cuatro obras estratégicas:

    • Modernización integral de la Grúa Ganz N°2, que incrementará en un 50% su capacidad de descarga.

    • Construcción de un nuevo acceso con playa pulmón para camiones, que mejorará la logística de ingreso y egreso.

    • Repotenciación de la subestación eléctrica del muelle, que duplicará su capacidad energética.

    • Adquisición de una nueva grúa, con la que el puerto logrará duplicar su capacidad total de descarga.

    Las obras se realizarán en dos etapas:

    • La primera, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, incluirá la modernización de la Grúa Ganz N°2 y la construcción del nuevo acceso con playa pulmón.

    • La segunda, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, incorporará la repotenciación eléctrica y la nueva grúa.

    Además de mejorar la eficiencia operativa, el plan generará puestos de trabajo directos e indirectos en la ciudad, consolidando al Puerto San Nicolás como un motor clave para el desarrollo económico regional.

