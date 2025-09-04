McDonald's abrirá un local en el Parador San Nicolás con atención 24 horas y Automac

jueves 04 de septiembre de 2025
    4 de septiembre de 2025 - 17:30
    Desembarcará la franquicia de McDonalds en el Parador San Nicolas

    Desembarcará la franquicia de McDonald's en el Parador San Nicolas

    LaOpinion

    La cadena internacional de comidas rápidas McDonald’s desembarcará con un local en San Nicolás, según confirmaron fuentes municipales. La instalación formará parte del plan de remodelación del Parador San Nicolás, ubicado en el ingreso a la ciudad por Avenida Presidente Perón.

    Si bien aún no se definió la fecha de inauguración, el proyecto avanza con firmeza y cuenta con respaldo municipal. El nuevo local funcionará las 24 horas y ofrecerá el servicio de “Automac”, modalidad que permite comprar desde el vehículo y que ya opera en distintas ciudades del país.

    La renovación completa que habrá en el Parador San Nicolás

    La llegada de McDonald’s se enmarca en la renovación integral del Parador, que también contempla la construcción de una nueva terminal de ómnibus de larga distancia con características modernas y servicios de nivel comparable a los de las grandes ciudades.

    El intendente Santiago Passaglia y la familia Vega, propietaria del predio, mantuvieron reuniones en los últimos meses para definir los lineamientos del proyecto, que busca potenciar la infraestructura, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de turistas y vecinos.

    Desde su creación en 1998, el Parador San Nicolás funciona como un nodo estratégico en el transporte de pasajeros. Con la inclusión de McDonald’s y otras propuestas comerciales, el lugar se prepara para dar un salto de modernización y convertirse en una puerta de ingreso renovada para la ciudad.

