jueves 04 de septiembre de 2025
    • Vuelve el Festival RICO de San Nicolás con mucha gastronomía, música y entrada gratuita

    Del 9 al 12 de octubre, San Nicolás vivirá una nueva edición del Festival RICO en la Costanera, con cocina local, shows en vivo y entrada libre y gratuita.

    4 de septiembre de 2025 - 16:20
    Se prepara otra edición del Festival RICO en San Nicolás.

    Opinando San Nicolás

    San Nicolás se prepara para una nueva edición del Festival RICO, el encuentro gastronómico más esperado de la región. El evento se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera, donde se podrá disfrutar de una propuesta que combina cocina, música y entretenimiento.

    Cuatro días con el clásico ofrecimiento del Festival RICO en San Nicolás

    Con el correr de los años, este festival se consolidó como un clásico regional, convocando a miles de familias y amigos que se acercan a compartir buena comida y espectáculos.

    Cada jornada contará con platos destacados de la gastronomía local, junto a shows en vivo de artistas nacionales, bandas nicoleñas y DJ’s que animarán las noches.

    El Festival RICO es organizado por la Municipalidad de San Nicolás y, como en cada edición, tendrá entrada libre y gratuita, sumándose así a la agenda cultural de la ciudad con una puesta en escena renovada que promete sorprender.

