Vuelve el Festival RICO de San Nicolás con mucha gastronomía, música y entrada gratuita

San Nicolás se prepara para una nueva edición del Festival RICO, el encuentro gastronómico más esperado de la región. El evento se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera, donde se podrá disfrutar de una propuesta que combina cocina, música y entretenimiento.

Cuatro días con el clásico ofrecimiento del Festival RICO en San Nicolás Con el correr de los años, este festival se consolidó como un clásico regional, convocando a miles de familias y amigos que se acercan a compartir buena comida y espectáculos.

Cada jornada contará con platos destacados de la gastronomía local, junto a shows en vivo de artistas nacionales, bandas nicoleñas y DJ’s que animarán las noches.

El Festival RICO es organizado por la Municipalidad de San Nicolás y, como en cada edición, tendrá entrada libre y gratuita, sumándose así a la agenda cultural de la ciudad con una puesta en escena renovada que promete sorprender.

