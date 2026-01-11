"Volví a vivir": Coco Bello contó cómo sobrevivió nueve horas atrapado tras el vuelco en la autopista

Carlos Coco Bello cenando con un amigo horas después de obtener el alta médica y someterse a chequeos médicos y realizar trámites con la Policía.

Tras el grave vuelco sufrido en la autopista de la ruta 8, el ex dirigente de básquet pergaminense Carlos “Coco” Bello compartió un conmovedor testimonio sobre las nueve horas que pasó atrapado dentro de su auto, la serenidad con la que enfrentó la situación límite y la sensación de “volver a vivir” tras ser rescatado.

Coco viajaba desde Buenos Aires a Pergamino y pensó que la bajada de Fontezuela era en la que tenía que desviarse para ingresar a la ciudad. Se encontró con una curva muy cerrada que a pesar de circular a baja velocidad lo hizo volcar y terminar con las ruedas para arriba en el medio de los altos pastizales de la banquina durante el horario nocturno, alrededor de las doce de la noche.

Lejos de centrarse en el impacto o en los daños materiales, Carlos “Coco” Bello eligió poner el foco en lo que definió como una experiencia transformadora. “Yo no me desesperé nunca”, aseguró, al recordar las interminables horas que pasó dentro del habitáculo del Chevrolet Classic, volcado y con los asientos presionando su cuerpo, sin posibilidad de abrir las puertas ni salir por sus propios medios.

El ex presidente del Club Argentino de Pergamino explicó que, tras el vuelco, lo primero que hizo fue quitarse el cinturón de seguridad y cortar el contacto del vehículo. “Quedé acurrucado, con los asientos encima y vidrios por todos lados. Me tocaba permanentemente para ver si estaba lastimado, porque estoy anticoagulado y cualquier golpe podía ser grave”, relató.

Nadie escuchó sus gritos

Durante la noche intentó pedir ayuda a los gritos, confiando en que algún vehículo pudiera escucharlo. Sin embargo, la vegetación y la posición en la que quedó el auto hicieron que nadie advirtiera su presencia. “Grité auxilio durante horas, pero no me escuchaba nadie. El auto no se veía desde ningún lado”, recordó.

Lejos de entrar en pánico, Bello aseguró que eligió mantenerse sereno. “Lo más importante era no desesperarme. Pensaba todo el tiempo en mantener la calma, porque sabía que si me desesperaba iba a cometer errores”, explicó. Esa lucidez le permitió evaluar cada movimiento, a pesar de la escasa movilidad que tenía.

Riesgo a que lloviera y se inundara

Con el paso de las horas y la llegada del amanecer, comenzó a preocuparse por otro riesgo: el clima. “Cuando empezó a clarear pensé: si llueve, el agua me pasa por arriba, porque ese lugar es bajo. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo más”, contó.

Dentro del auto encontró un cuchillo y comenzó a cortar el pasto que rodeaba el vehículo para liberar espacio. Luego descargó el matafuego y lo utilizó para golpear el nervio del techo, intentando ganar unos centímetros que le permitieran sacar parte del cuerpo. “Hice de todo con lo que tenía a mano”, resumió.

Finalmente, logró asomar la cabeza, los hombros y uno de sus brazos por una ventanilla. Con una gamuza comenzó a hacer señales en dirección a la ruta. “Era lo único que podía mover. La revoleaba y gritaba”, relató.

Desde un camión lo vieron haciendo flamear una franela

La escena fue advertida por ocupantes de un camión que pasaba por el lugar. “Uno de ellos iba cebando mate y me vio. Dijo: ‘Ahí hay una persona atrapada’. Eso me salvó”, afirmó. Minutos después llegaron los servicios de emergencia y se concretó el rescate.

Atención en el Hospital San José

Ya en el Hospital San José de Pergamino, Bello tomó real dimensión de lo ocurrido. “Ahí sentí que volví a vivir”, expresó. Destacó especialmente la atención recibida: “No me dejaron dar un paso sin hacerme estudios. La atención fue maravillosa, ejemplar. Médicos, enfermeros, todo el personal”.

El ex dirigente también se mostró conmovido por el acompañamiento de la gente. “Recibí casi mil mensajes. Eso es lo único que te llevás en la vida: el cariño, el afecto. La plata va y viene”, reflexionó.

Actualmente radicado en Córdoba y activo en proyectos culturales y musicales, Bello aseguró que la experiencia le dejó una enseñanza profunda. “Disfrutar la vida, los amigos, la música, la alegría. Eso también te cura”, afirmó, con la convicción de quien siente que tuvo una segunda oportunidad.