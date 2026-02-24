martes 24 de febrero de 2026
    • Cultura

    Arte y Memoria: convocan a crear una obra colectiva a 50 años del golpe de Estado

    El Colectivo Nadie Olvida Nada invita a artistas, docentes, estudiantes y vecinos a participar en la producción de una intervención poético-política.

    24 de febrero de 2026 - 15:43
    La convocatoria es para el mes de marzo en ArteMás.

    ARTEMAS

    El colectivo Nadie Olvida Nada, Arte con Memoria (NON) invita a artistas, docentes, estudiantes y otros integrantes de la comunidad, a participar de la creación de una obra colectiva referida a los 50 años del golpe cívico militar eclesiástico.

    “Nos encontraremos durante el mes de marzo en el espacio ArteMás que se constituirá soporte arquitectónico para la producción. Con la intención de abrir el diálogo, reflexionar críticamente sobre las percepciones actuales respecto de la dictadura, y participar de la confrontación entre la sociedad, la historia y la ideología en el espacio público, nos reuniremos los días miércoles, jueves y viernes a las 18:00 en Echevarría 555”, señalan desde el Colectivo.

    “Frente al individualismo, iniciamos una acción poético política colectiva que se presentará el día 23 de marzo dando inicio a nuestra vigilia”, agregan.

    “No te quedes en tu casa reflexionando en soledad. Si tenés un rato, pasá. Si te dan ganas, volvés. La expresión de lo que pensás y sentís puede ser una acción afirmativa en la vida cotidiana, capaz de elevar la conciencia y transformar la cultura desde adentro”, concluyen.

