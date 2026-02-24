Dura derrota de Pergamino Básquet ante Pico FC: quedó en el fondo de la tabla

La crisis deportiva de Pergamino Básquet sumó este lunes por la noche un nuevo capítulo, el más duro de la temporada. En el Estadio Ricardo Dorado Merlo , el equipo de la ciudad fue ampliamente superado por Pico FC , que se impuso 82 a 38 por la Conferencia Sur de la Liga Argentina .

Fue la decimotercera derrota consecutiva para el conjunto dirigido por Daniel Maffei y la más amplia de la temporada, un golpe que no solo impacta en lo anímico sino que deja su permanencia en la categoría más comprometida en la recta final de la Fase Regular.

El partido, que en la previa aparecía como otra oportunidad para intentar cortar la racha negativa, terminó exponiendo las limitaciones actuales de un equipo que atraviesa un presente preocupante y que parece haber perdido confianza y respuestas en momentos clave.

El comienzo del juego mostró un desarrollo relativamente parejo. Pergamino Básquet salió con intensidad y encontró en Nicolás Rodríguez a su principal vía de gol. Del otro lado, Pico FC apostó a su juego interior. Rodrigo Sánchez y José Peralta lastimaron cerca del aro y mostraron la solidez que caracteriza al conjunto pampeano. El primer cuarto finalizó 18-17 en favor de la visita, reflejando un trámite abierto y con expectativas para el local. Sin embargo, ese escenario cambió de manera drástica en el segundo parcial.

La sequía que cambió el partido

Pergamino sufrió una preocupante falta de gol en el segundo cuarto. Las ofensivas se tornaron forzadas y sin efectividad en los lanzamientos externos. El equipo apenas anotó cuatro puntos en todo el período, un dato que explica por sí solo el quiebre del encuentro.

Pico FC, en cambio, mostró paciencia, ejecución y contundencia. Supo capitalizar cada error defensivo del local, dominó los rebotes y castigó en transición. La diferencia se estiró rápidamente a doble dígito y el descanso largo llegó con ventaja pampeana por 34-21. Lo que hasta allí era un partido complicado comenzó a transformarse en una cuesta demasiado empinada para el conjunto pergaminense.

Un tercer cuarto demoledor

Si el segundo cuarto había encendido las alarmas, el tercero terminó de sentenciar la historia. Pico FC desplegó su mejor versión colectiva, con circulación de balón, variantes ofensivas y una defensa intensa que anuló por completo a Pergamino.

José Peralta tuvo un pasaje determinante, superando reiteradamente a la defensa local y el equipo dirigido por Gustavo Morla mantuvo la concentración y no bajó el ritmo pese a la ventaja. Del lado de Pergamino, el desgaste físico y anímico se hizo evidente. Sin respuestas tácticas ni reacción emocional, el equipo fue cediendo terreno hasta ingresar al último cuarto con una desventaja de 30 puntos (61-31). El parcial había liquidado el encuentro mucho antes de que sonara la chicharra final.

Minutos para los juveniles

El último período estuvo prácticamente de más. Con el resultado definido, Pergamino Básquet aprovechó para dar minutos a jugadores juveniles, mientras que Pico FC administró energías en el cierre de su gira y preservó a sus principales figuras. El 82-38 definitivo selló una de las derrotas más duras para Pergamino Básquet.

Goleadores y estadísticas

Felipe Bonfigli fue el máximo anotador del partido con 15 puntos. En la visita lo acompañaron Rodrigo Sánchez con 14 y José Peralta y Leonardo Mainoldi, ambos con 13, en una producción repartida que evidenció el juego colectivo del conjunto pampeano. En Pergamino Básquet, Nicolás Rodríguez fue el más destacado con 14 puntos, mientras que Juan Martín Bello lo siguió con 6.

Recibirá a Gimnasia de La Plata

La derrota se da en un contexto todavía más delicado por lo ocurrido el sábado. Deportivo Norte, rival directo en la lucha por evitar el descenso, cortó ese día una racha de ocho caídas consecutivas y venció como visitante a Ciclista Juninense por 63 a 62 con un doble en el cierre.

Con estos resultados, Pergamino Básquet y Deportivo Norte (tiene dos partidos más por jugar) comparten el último puesto con cinco triunfos, y todo indica que buena parte de la permanencia se definirá en la última fecha, cuando se enfrenten el 25 de marzo en Armstrong en un duelo que promete ser una verdadera final.

El próximo compromiso de Pergamino Básquet (5-20) será el sábado de local nada menos que ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que comparte el cuarto lugar con Pico FC y atraviesa un presente sólido. Luego vendrán compromisos igualmente exigentes teniendo el cuenta el presente de Pergamino Básquet antes del cierre frente a Deportivo Norte (5-22).