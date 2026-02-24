El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien conducía un camión Iveco gris oscuro (patente AE200JE) con acoplado tipo jaula (AG312UO) cargado con ganado bovino.

Un camionero murió este domingo en la Ruta 8, a la altura de Pergamino, tras el vuelco de un transporte de ganado bovino. La autopsia preliminar indica que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio antes del siniestro vial. En el lugar, además, un centenar de personas faenó animales del acoplado jaula.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 6:40 en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional 8, en el carril sentido Pergamino–Pilar. El conductor, un transportista de 50 años domiciliado en el conurbano bonaerense, manejaba un camión Iveco con acoplado jaula cargado con vaquillonas y novillos cuando, por causas que ahora se analizan con mayor precisión, perdió el control, despistó y volcó sobre la cinta asfáltica.

En un primer momento, la hipótesis giraba en torno a un accidente vial típico por pérdida de dominio del rodado. Sin embargo, con el correr de las horas, los resultados preliminares de la operación de autopsia y los informes espontáneos aportados por peritos y testigos comenzaron a orientar la investigación hacia otra posibilidad: que el fallecimiento se hubiera producido antes del impacto.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, los médicos forenses habrían determinado en forma preliminar que el chofer pudo haber sufrido una descompensación cardíaca previa al vuelco. La principal teoría es que un paro cardiorrespiratorio le habría hecho perder el conocimiento mientras conducía, lo que derivó en el despiste y posterior vuelco del transporte de hacienda.

El cuerpo fue hallado fuera del habitáculo del camión. Los brigadistas que intervinieron en el rescate lo encontraron sin vida, lo que motivó que desde la Fiscalía se ordenara una autopsia para establecer si los traumatismos fueron consecuencia del vuelco o si el deceso había ocurrido con anterioridad.

El esclarecimiento científico será determinante para definir con exactitud la mecánica del hecho y establecer si se trató de una muerte natural que desencadenó el siniestro vial o si el fallecimiento fue producto directo de las lesiones sufridas en el impacto.

Testimonios clave

En el lugar del hecho, varios transportistas y personas que arribaron minutos después del vuelco brindaron testimonios espontáneos a la Policía. Según relataron, el camionero se habría comunicado momentos antes con colegas y con su empleador para advertir que no se estaba sintiendo bien.

Incluso, de acuerdo con esas versiones, habría manifestado su intención de detener la marcha en un sitio seguro para intentar recuperarse de un malestar que lo venía aquejando mientras circulaba por la Ruta 8.

Esos dichos coinciden con la hipótesis médica preliminar que señala una probable descompensación cardíaca como factor desencadenante del siniestro vial fatal en jurisdicción de Pergamino.

Operativo en la Ruta 8

Tras el vuelco, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Trabajaron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, personal de la Comisaría Segunda y brigadas de apoyo, además de una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento del conductor.

Durante varias horas, el tránsito en el carril Pergamino–Pilar de la Ruta Nacional 8 permaneció parcialmente interrumpido, con circulación asistida y reducción de velocidad, mientras se realizaban las tareas periciales, el retiro del cuerpo y la organización del transbordo de los animales sobrevivientes hacia otro acoplado.

Faena en el lugar del vuelco

En paralelo al trabajo de los equipos de emergencia, se registró una situación que generó indignación y preocupación entre las autoridades: decenas de personas comenzaron a llegar al lugar en autos, camionetas y motocicletas.

Según fuentes intervinientes, un grupo numeroso —que con el correr de los minutos se transformó en cerca de un centenar de personas— faenó en el lugar a varios de los animales que habían quedado atrapados o heridos dentro del acoplado jaula.

La escena se desarrolló en plena traza de la Ruta 8, mientras continuaban las tareas oficiales. Las personas involucradas se llevaron cortes de carne de vaquillonas y novillos, en un episodio que volvió a poner en evidencia los riesgos de este tipo de siniestros con transporte de ganado bovino.

Las autoridades deberán evaluar si se inician actuaciones complementarias por la faena clandestina y la posible comisión de delitos vinculados al aprovechamiento indebido de la carga.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente, que ordenó peritajes mecánicos y accidentológicos sobre el camión Iveco y su acoplado, además de los estudios médicos correspondientes.

Mientras se aguardan los resultados definitivos de la autopsia y de los informes técnicos, la principal línea investigativa sostiene que el camionero habría sufrido un evento cardíaco previo al vuelco en la Ruta 8.

El esclarecimiento final permitirá determinar con precisión las causas del trágico hecho ocurrido en la mañana del domingo en Pergamino, donde un siniestro vial con transporte de ganado bovino terminó con la muerte del conductor y con escenas de faena en plena autopista.