martes 24 de febrero de 2026
    • Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

    La DDI Pergamino aprehendió a dos individuos y una mujer por el hurto de una bicicleta en la vereda de un comercio ubicado frente al Parque Municipal.

    24 de febrero de 2026 - 18:10
    La DDI recuperó la bicicleta sustraída.

    La DDI recuperó la bicicleta sustraída.

    LA OPINION
    La moto incautada fue registrada por las cámaras de seguridad como el vehículo en el que se movilizaron los sospechosos.

    La moto incautada fue registrada por las cámaras de seguridad como el vehículo en el que se movilizaron los sospechosos.

    LA OPINION
    La indumentaria secuestrada es la que filmaron las cámaras como las que llevaba colocadas uno de los sospechosos.

    La indumentaria secuestrada es la que filmaron las cámaras como las que llevaba colocadas uno de los sospechosos.

    LA OPINION
    El sospechosos de 31 años interceptado tras una persecución policial.

    El sospechosos de 31 años interceptado tras una persecución policial.

    LA OPINION
    El individuo de 49 años intentó evadir a la Policía junto a su cómplice.

    El individuo de 49 años intentó evadir a la Policía junto a su cómplice.

    LA OPINION
    La mujer de 32 años fue quien intentó cambiar el lugar donde ocultaban la bicicleta sustraída frente al local.

    La mujer de 32 años fue quien intentó cambiar el lugar donde ocultaban la bicicleta sustraída frente al local.

    LA OPINION

    La DDI Pergamino detuvo a dos individuos y una mujer acusados de sustraer la bicicleta de un adolescente frente al Parque Municipal General San Martín. El procedimiento incluyó una persecución en barrio Kennedy, secuestros y la constatación de dos pedidos de captura activos por hurto, con intervención de la UFI Nº 2 y la UFI Nº 5.

    El sospechoso aprehendido podría estar involucrado en el robo a un matrimonio en el barrio cerrado Club del Lago.

    Robo en Club del Lago: la DDI Pergamino secuestró autos robados y detuvo a un sospechoso en La Guarida
    La DDI Pergamino difundió la imagen de Carlos Peña (65) en el marco de la averiguación de paradero que investiga la Fiscalía Nº 6.

    Comparten la imagen de un adulto mayor de quien su pareja no sabe sobre su paradero desde el miércoles

    El episodio se inició este martes 24 de febrero, alrededor de las 12:40, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de una bicicleta en la vereda del comercio “La Leyenda”, ubicado sobre calle Lavalle al 100, frente al Parque Municipal General San Martín, en el barrio Centenario de Pergamino.

    Hurto de la bicicleta

    La víctima fue un adolescente de 17 años, quien relató a los efectivos de la Comisaría Segunda que había dejado su bicicleta marca Gribom, de color negro y verde, estacionada fuera del local y, al salir del comercio, constató que autores ignorados se la habían llevado. El damnificado formalizó la denuncia en sede policial.

    A partir de ese momento, tomó intervención personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, que comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes lograron identificar a uno de los presuntos autores del hurto, a quien reconocieron por antecedentes previos.

    Con esa información, los detectives se dirigieron hacia el sector donde residiría el sospechoso, en el barrio Kennedy. Al arribar, observaron que el individuo se encontraba dentro de la vivienda y que incluso se había cambiado la remera que llevaba puesta al momento del hecho, según lo registrado en las filmaciones.

    Mientras mantenían comunicación con la fiscalía interviniente —la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi—, se dispuso la realización de un allanamiento de urgencia en la finca ubicada en calle Batalla de Bailén sin número.

    En ese contexto, y mientras el personal policial mantenía una vigilancia encubierta en los alrededores para asegurar la manzana, los dos sospechosos intentaron escapar a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., que habría sido utilizada en la comisión del ilícito.

    Se produjo entonces una persecución por distintas calles del barrio Kennedy, que culminó en la intersección con Baigorria, donde los efectivos lograron interceptarlos y proceder a la aprehensión de ambos.

    En simultáneo, los uniformados que permanecían custodiando el inmueble advirtieron que una mujer que se hallaba en el interior de la morada intentaba huir montada en la bicicleta recientemente sustraída, que permanecía oculta en la vivienda. De inmediato solicitaron apoyo, acudiendo personal del Grupo Motorizado Departamental, del Comando de Patrullas Pergamino y del GTO de Comisaría Segunda.

    La mujer fue interceptada y aprehendida, al tiempo que se procedió al secuestro del rodado sustraído. Posteriormente se concretó el allanamiento de urgencia, que arrojó resultado positivo, incautándose además vestimenta presuntamente utilizada durante el hecho, un casco y una motocicleta marca Guerrero Trip.

    Desde la DDI informaron que los dos individuos fueron notificados de la formación de causa por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando alojados en la sede policial a la espera de ser trasladados a primera audiencia.

    En cuanto a la mujer, la fiscalía dispuso la notificación por el delito de encubrimiento y posteriormente recuperó la libertad, sin perjuicio de la continuidad del proceso judicial.

    Asimismo, se constató que tanto la mujer como uno de los individuos registraban pedidos de captura activos por causas de hurto. En el caso de ella, el requerimiento fue emitido por el Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino; mientras que el restante pedido estaba vinculado a una causa en trámite ante la UFI Nº 5.

    Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la UFI Nº 2 y del Juzgado de Garantías Nº 2, en tanto que la fiscalía avaló lo actuado por los investigadores y autorizó la difusión oficial del procedimiento.

    La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien conducía un camión Iveco gris oscuro (patente AE200JE) con acoplado tipo jaula (AG312UO) cargado con ganado bovino.

    El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

