Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery

A partir de un procedimiento reciente se lograron avances en relaciones familiares y sociedades para comercializar droga al menudeo en el barrio José Hernández y Jorge Newbery.

La Policía de Drogas Ilícitas de Pergamino desplegó este martes tres allanamientos en los barrios José Hernández y Jorge Newbery, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes impulsada por la UFIyJ 9. El operativo dejó dos jóvenes detenidos y el secuestro de dinero, teléfonos y plantas de marihuana .

Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Juan Tomás Godoy, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, y autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 2 del juez Julio Caturla. Dos de los allanamientos se concretaron en el barrio José Hernández, en inmediaciones de la cancha de fútbol del club del mismo nombre, mientras que el restante tuvo lugar en el barrio Jorge Newbery, cerca del Centro de Atención Primaria de la Salud municipal “Julio Lanternier”.

La causa se originó meses atrás a partir de una investigación de la Comisaría Primera por un robo en una vivienda de calle Roldán, en el barrio José Hernández. Durante ese procedimiento, los efectivos encontraron entre las pertenencias de un joven casi 90 gramos de cocaína ocultos en su pantalón. El hallazgo motivó su aprehensión y dio lugar a una nueva línea investigativa centrada en la posible comercialización de estupefacientes.

En los allanamientos de este martes secuestraron más dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A partir de allí, la Fiscalía avanzó con el análisis de comunicaciones telefónicas históricas de uno de los involucrados, lo que permitió reconstruir presuntos actos de venta al menudeo, identificar modalidades de contacto con compradores, establecer precios de la sustancia y ubicar a otros posibles partícipes.

Los tranzas son parientes

Según trascendió, los investigadores lograron determinar que en el domicilio allanado funcionaría un punto de venta de droga y que los involucrados —jóvenes de entre 19 y poco más de 20 años— mantenían vínculos familiares entre sí y residían en cercanías.

En los operativos de este martes se efectivizó una de las detenciones ordenadas por el juez de Garantías. En tanto, el otro joven ya se encontraba privado de la libertad desde diciembre pasado, por disposición de otro magistrado y en el marco de una causa distinta vinculada a la exportación de armas de fuego. En ese caso, fue notificado formalmente de la nueva imputación en la unidad penitenciaria donde permanece alojado.

Buscan a los distribuidores de la droga

Durante los allanamientos, el personal de Drogas Ilícitas secuestró dinero en efectivo, teléfonos celulares que serán peritados y algunas plantas de marihuana. Los dispositivos móviles serán sometidos a análisis para profundizar la investigación sobre la red de comercialización y posibles proveedores.

Además, la Fiscalía habría solicitado medidas respecto de otros familiares y de una presunta proveedora domiciliada en el barrio Acevedo, en el marco de la misma línea investigativa.

Indagatorias

Uno de los detenidos fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, aunque se negó a declarar. En tanto, para el restante se fijó audiencia en los próximos días.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis de las pruebas recolectadas.