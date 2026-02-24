San Pedro: Intervención de alta complejidad salvó la vida de un paciente con fractura y hundimiento de cráneo

Un hombre que ingresó este fin de semana al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa con un cuadro de extrema gravedad, producto de un conflicto familiar, evoluciona favorablemente luego de ser intervenido de urgencia por el equipo médico local.

Un hombre que ingresó durante el fin de semana en estado crítico al Hospital Dr. Emilio Ruffa de la ciudad de San Pedro fue sometido a una intervención de urgencia tras sufrir un traumatismo de cráneo severo. La rápida decisión médica permitió realizar localmente una cirugía de alta complejidad que resultó clave para preservar su vida .

El paciente llegó al centro de salud con un diagnóstico alarmante: fractura craneal con hundimiento, una lesión considerada de alto riesgo debido a las posibles complicaciones neurológicas y el peligro inmediato de muerte. Según informaron fuentes sanitarias, el cuadro se originó tras un conflicto familiar que derivó en graves lesiones.

Frente a la necesidad de actuar con rapidez, los profesionales evaluaron que cualquier demora podía agravar irreversiblemente el estado clínico. El procedimiento requería intervención inmediata para descomprimir la zona afectada y estabilizar las funciones vitales.

Las demoras registradas en el sistema de traslados sanitarios obligaron a replantear la estrategia habitual. En ese contexto, el equipo de la Unidad de Terapia Intensiva asumió el desafío de realizar la operación en el propio hospital municipal.

Aval sanitario y decisión clave para evitar el traslado

La determinación de intervenir localmente contó con el respaldo de la Región Sanitaria IV, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que autorizó proceder de manera inmediata.

Este aval permitió acelerar los tiempos médicos y evitar un traslado que, dadas las condiciones del paciente, podía representar un riesgo adicional. La coordinación entre autoridades sanitarias y profesionales resultó determinante para ejecutar la cirugía sin dilaciones.

Desde la gestión local destacaron que la resolución del caso refleja el fortalecimiento del sistema público de salud y la capacidad del hospital para afrontar situaciones críticas que históricamente requerían derivaciones a centros de mayor complejidad.

Trabajo coordinado del equipo médico y evolución favorable

La intervención fue posible gracias al trabajo articulado encabezado por la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, junto a la directora del hospital, Luciana Artiguez. También participaron el jefe de Guardia, José Herbas, el Dr. Ortíz y profesionales del servicio de Guardia General.

El trabajo interdisciplinario permitió organizar rápidamente los recursos humanos y técnicos necesarios para una intervención considerada de alta complejidad dentro del ámbito municipal.

Actualmente, el paciente permanece internado bajo monitoreo permanente, con evolución favorable según los partes médicos oficiales. Los especialistas continúan evaluando su recuperación neurológica mientras destacan que la rápida respuesta del sistema sanitario local fue decisiva para cambiar el pronóstico inicial del caso.