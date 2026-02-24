San Pedro: Vuelve la Feria de Encanto al Centro de Comercio con emprendedores y propuestas locales

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la "Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores".

El Centro de Comercio , Industria y Turismo de San Pedro volverá a abrir sus puertas a la “Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores”, una iniciativa que promueve el desarrollo local y el consumo responsable. La jornada reunirá a productoras y emprendedoras de la ciudad en un espacio pensado para visibilizar proyectos independientes.

La nueva edición de la Feria de Encanto se desarrollará el próximo sábado 7 de marzo, entre las 17:00 y las 22:00, en el salón del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro. El evento contará con entrada libre y gratuita, lo que permitirá que vecinos y visitantes recorran el espacio sin costo y disfruten de una propuesta abierta a toda la comunidad.

La iniciativa se consolida como un punto de encuentro entre emprendedores y consumidores, fortaleciendo el comercio de cercanía y generando oportunidades de crecimiento para quienes desarrollan proyectos autogestivos. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es promover la producción local y fomentar circuitos económicos sustentables dentro de la ciudad.

Durante la jornada, el público podrá recorrer un paseo de compras con artículos de distintos rubros elaborados por emprendedoras sampedrinas. Entre las propuestas se encontrarán productos de moda, decoración para el hogar, cosmética artesanal, regalería y opciones gastronómicas elaboradas de manera artesanal.

Cada stand ofrecerá creaciones originales que reflejan identidad local y trabajo independiente, características que se han convertido en el sello distintivo del evento. Además, la feria busca generar una experiencia cercana entre productores y consumidores, permitiendo conocer de primera mano las historias detrás de cada emprendimiento.

Los organizadores señalaron que este tipo de encuentros no solo promueve la venta directa, sino que también fortalece redes de colaboración entre emprendedores, favoreciendo el intercambio de ideas y experiencias.

Convocatoria abierta para nuevos emprendedores

Desde el Centro de Comercio informaron que la convocatoria continúa abierta para quienes deseen participar en futuras ediciones del mercado emprendedor. El objetivo es ampliar la red de comercialización y seguir incorporando propuestas innovadoras que representen la creatividad local.

Las personas interesadas pueden solicitar información acercándose a la sede de la institución o comunicándose al teléfono 3329 47-4498, donde recibirán detalles sobre los requisitos de inscripción y las modalidades de participación.

Con cada edición, la Feria de Encanto se afianza como una alternativa cultural y comercial que combina entretenimiento, producción independiente y apoyo al desarrollo económico regional, consolidándose como una propuesta esperada por emprendedores y vecinos.