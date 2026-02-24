martes 24 de febrero de 2026
    San Pedro: Vuelve la Feria de Encanto al Centro de Comercio con emprendedores y propuestas locales

    El sábado 7 de marzo se realizará en San Pedro una nueva edición del mercado emprendedor con entrada gratuita.

    24 de febrero de 2026 - 18:15
    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores.

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la "Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores".

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores.

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la "Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores".

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro volverá a abrir sus puertas a la “Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores”, una iniciativa que promueve el desarrollo local y el consumo responsable. La jornada reunirá a productoras y emprendedoras de la ciudad en un espacio pensado para visibilizar proyectos independientes.

    Un hombre que ingresó este fin de semana al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa con un cuadro de extrema gravedad, producto de un conflicto familiar, evoluciona favorablemente luego de ser intervenido de urgencia por el equipo médico local. 

    San Pedro: Intervención de alta complejidad salvó la vida de un paciente con fractura y hundimiento de cráneo
    Tres cultivares desarrollados en San Pedro combinan adaptación productiva, calidad visual y demanda comercial tras más de una década de investigación.

    Nuevas variedades de durazno creadas en San Pedro llegan al mercado tras 15 años de investigación

    Feria de Encanto: un espacio para impulsar el comercio local

    La nueva edición de la Feria de Encanto se desarrollará el próximo sábado 7 de marzo, entre las 17:00 y las 22:00, en el salón del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro. El evento contará con entrada libre y gratuita, lo que permitirá que vecinos y visitantes recorran el espacio sin costo y disfruten de una propuesta abierta a toda la comunidad.

    La iniciativa se consolida como un punto de encuentro entre emprendedores y consumidores, fortaleciendo el comercio de cercanía y generando oportunidades de crecimiento para quienes desarrollan proyectos autogestivos. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es promover la producción local y fomentar circuitos económicos sustentables dentro de la ciudad.

    Productos artesanales y variedad de rubros para toda la familia

    Durante la jornada, el público podrá recorrer un paseo de compras con artículos de distintos rubros elaborados por emprendedoras sampedrinas. Entre las propuestas se encontrarán productos de moda, decoración para el hogar, cosmética artesanal, regalería y opciones gastronómicas elaboradas de manera artesanal.

    Cada stand ofrecerá creaciones originales que reflejan identidad local y trabajo independiente, características que se han convertido en el sello distintivo del evento. Además, la feria busca generar una experiencia cercana entre productores y consumidores, permitiendo conocer de primera mano las historias detrás de cada emprendimiento.

    Los organizadores señalaron que este tipo de encuentros no solo promueve la venta directa, sino que también fortalece redes de colaboración entre emprendedores, favoreciendo el intercambio de ideas y experiencias.

    Convocatoria abierta para nuevos emprendedores

    Desde el Centro de Comercio informaron que la convocatoria continúa abierta para quienes deseen participar en futuras ediciones del mercado emprendedor. El objetivo es ampliar la red de comercialización y seguir incorporando propuestas innovadoras que representen la creatividad local.

    Las personas interesadas pueden solicitar información acercándose a la sede de la institución o comunicándose al teléfono 3329 47-4498, donde recibirán detalles sobre los requisitos de inscripción y las modalidades de participación.

    Con cada edición, la Feria de Encanto se afianza como una alternativa cultural y comercial que combina entretenimiento, producción independiente y apoyo al desarrollo económico regional, consolidándose como una propuesta esperada por emprendedores y vecinos.

    San Pedro: Intervención de alta complejidad salvó la vida de un paciente con fractura y hundimiento de cráneo

    Nuevas variedades de durazno creadas en San Pedro llegan al mercado tras 15 años de investigación

    San Pedro: Donaron un padrón electoral de 1934 que revela cómo era la sociedad sampedrina de la época

    San Pedro: Tras 18 años de espera, el Hotel Azahar Spa entra en la etapa final para abrir sus puertas

    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

    San Pedro: Gestiones para instalar una base fija de la UTOI y reforzar la seguridad

    Dejá tu comentario

    Tres cultivares desarrollados en San Pedro combinan adaptación productiva, calidad visual y demanda comercial tras más de una década de investigación.

    Nuevas variedades de durazno creadas en San Pedro llegan al mercado tras 15 años de investigación

    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria
    La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien conducía un camión Iveco gris oscuro (patente AE200JE) con acoplado tipo jaula (AG312UO) cargado con ganado bovino.

    El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores.

    San Pedro: Vuelve la Feria de Encanto al Centro de Comercio con emprendedores y propuestas locales

    La DDI recuperó la bicicleta sustraída.

    Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

    El municipio llego a un acuerdo con la empresa Ternium por la Tasa de Seguridad e Higiene.

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene